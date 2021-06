Frida Sofía oficializa su denuncia legal contra Enrique y Alejandra Guzmán

Entre las controversias más sonadas en el mundo del espectáculo, se encuentra la de Frida Sofía contra su abuelo, Enrique Guzmán, pues lo ha acusado de haber abusado físicamente de ella, hecho que ha traído en jaque a toda la dinastía Pinal desde hace algún tiempo.

Aunque Frida señala que no busca vengarse de nadie, sino que simplemente quiere tener justicia, hace poco empleó su cuenta de Instagram para anunciar formalmente que inició un proceso legal contra Enrique, de quien ha dicho en reiteradas ocasiones que miente sobre el caso, y contra Alejandra Guzmán.

Explicando que no puede viajar a México por su estatus migratorio y agradeciendo a la gente que la ha apoyado en este “doloroso proceso”, la joven aclaró los motivos por los que primero hizo su denuncia pública y no ante las autoridades.

Mi única intención al hacer la entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona […] Durante la entrevista me solté y no pude callarme más

“Nunca me imaginé que iba a salir en esa entrevista tan liberada y fortalecida, pero así fue. Estos traumas muchas veces se quedan dormidos, escondidos en la mente de uno, otros más presentes, pero cuando te han agredido de todas las formas posibles desde que tienes uso de razón, mientras frente al mundo del espectáculo llevas una vida “perfecta”, empiezas a pensar que nadie te va a creer si hablas”, comentó al respecto de sus motivos de no hablar antes de esta situación que la aquejaba.

Frida vs La Guzmán

Sobre su enfrentamiento con Alejandra en los juzgados, Frida Sofía manifestó: “Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida, es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su manipulación, de su chantaje, no sé cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada, o convivir completamente descuidada y protegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme”.

Dando a conocer que ha pasado varias horas con psicólogos y peritos, Frida recalcó: “agradezco la presión e insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia, es la manera de probar los hechos”.

La joven cantante y empresaria confirmó que procederá legalmente contra los intérpretes mexicanos. “Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectaron todos los días de mi vida, busco justicia no venganza. Justicia porque es parte de mi sanación, y para ayudar con mi ejemplo a mucha gente que ha sido afectada por lo mismo”.

Con información de Agencia Mex

dhfm