"No es parte de su vida": Frida Sofía revela si se reconciliará o no con su mamá, Alejandra Guzmán

El día de ayer te informamos que Enrique Guzmán confesó que su hija, Alejandra Guzmán y su nieta, Frida Sofía, estaban cerca de reconciliarse después de pasar varios años distanciadas después de que la joven destapara que fue víctima de abuso de parte de su abuelo.

Como era de esperarse, el anuncio del cantante no pasó desapercibido para nadie, por lo que el periodista en espectáculos, Gustavo Adolfo Infante se dio a la tarea de conocer la versión de Frida Sofía. Las declaraciones de la joven contradijeron por completo lo dicho por Enrique Guzmán.

Durante la reciente transmisión del programa "De Primera Mano", el experto en temas de la farándula, Gustavo Adolfo Infante aseguró que se pudo contactar con Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, para conocer si era cierto que se iban a reconciliar después de mucho tiempo.

Sin guardarse nada, Gustavo Adolfo Infante detalló que Frida Sofía no tiene ninguna intención de hacer las paces con su mamá, Alejandra Guzmán y mucho menos con su abuelo, Enrique Guzmán. La joven habría dicho que no le interesa una reconciliación.

"No tiene ninguna intención (Frida Sofía) de ver a Alejandra, ni mucho menos a Enrique Guzmán y reconciliarse no le interesa, no es parte de su vida", sentenció Gustavo Adolfo Infante.