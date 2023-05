VIDEO | Silvia Pinal confiesa porqué Alejandra Guzmán es su hija favorita

Nueve décadas de vida dicen mucho del esfuerzo y dedicación con que doña Silvia Pinal ha enfrentado el día a día. Como una profesional reconocida, ha combinado esta faceta con la de madre y líder de una familia donde las mujeres imperan. Es por esto que su amor se dispersa entre ellas, tomando en claro que una en especial le aborda con un cariño desbordado.

Al hablar de sus hijas, doña Silvia Pinal encuentra un espacio especial para Alejandra Guzmán con quien estuvo de vacaciones, esa chica alocada desde pequeña que ya de grande sigue siendo así, un alma ligera y alegre, tal como lo era doña Silvia de joven. Esta es la manera como le ve a su hija, como una especie de alma gemela.

Recordemos que incluso Alejandra Guzmán le dedicó una canción a su mamá a finales de los años 80 y cuando ella se independizó para comenzar su camino como cantante.

Desde esa etapa, el lazo entre ellas encontró una especial manera de fluir. Hoy en día, doña Silvia vive a lado de su hija Sylvia Pasquel a quien también adora y reconoce su valía, amor, paciencia y compañía.

Ante eso, es natural el cariño por la hija que menos puede ver y fue la más pequeña.

Al hablar de sus vacaciones en la playa, a lado de su hija Alejandra, expresó emocionada.

"Me la pasé muy bien. Con Alejandra es una locura porque ella hace las cosas que a mí me gusta hacer. Aquí vengo a sacudir todo lo que no le gusta a la gente, es lo que me gusta a mí", precisó.