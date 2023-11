Michelle Renaud y Matías Novoa presumen unas vacaciones al estilo de anime japones desde Asia

Michelle Renaud tienen una relación de más de un año IG/michellerenaud

En el más de un año que tienen de relación Matías Novoa y Michelle Renaud han dado a conocer que una de las cosas que comparten es su gusto por viajar, pues a través de sus redes sociales enseñan los destinos que han visitado juntos y en compañía de sus dos hijos, ahora las celebridades enseñaron con sus miles de seguidores lo mucho que se divierten en Japón.

Tal y como si fuera una bella historia de algún anime de ficción, las estrellas de cine y la televisión mexicana posaron en los lugares más emblemáticos del destino asiático, además de compartir algunas de las imágenes con Marcelo, hijo de Michelle Renaud y Axel, el niño de la pasada relación de Matías Novoa.

La pareja presume su amor. Captura de pantalla IG/michellerenaud

La familia que ahora conforman se divirtió a lo grande en las calles de Japón, además se ve en las fotografías que disfrutaron de The royal Park Hotel Tokio Shiodome, del templo Senso-ji, de algunas de las comidas típicas del país y hasta se trasladaban en trasporte público para vivir la experiencia completa tal y como lo hacen los que radican en Tokio y otras de las ciudades en las que estuvieron.

¿Cuándo se van a casar Michelle Renaud y Matías Novoa?

En los comentaros las personas que siguen sus cuentas en Instagram y sus carreras profesionales escribieron que conforman una gran familia y que se ve lo mucho que disfrutan estar juntos, razón por la que no los dejan de cuestionar sobre cuándo será la boda, pero se sabe que ellos no tienen planeada una gran fiesta para celebrar su amor, ya que han dicho que no lo necesitan, por lo que los fanáticos seguirán esperando.

Disfrutaron sus días en Japón. Captura de pantalla IG/michellerenaud

¿Michelle Renaud está embarazada?

De lo que tampoco se salvan es de las preguntas sobre cuando tendrán un hijo juntos, pues se sabe que Michelle Renaud ha dicho que le encantaría procrear un bebé con su novio Matías Novoa, razón por la que en varios momentos se ha especulado un posible embarazo por parte de las estrellas, pero ellos siempre terminan por desmentirlo.

Ahora los fanáticos nuevamente mencionaron la posibilidad de que Michelle Renaud esté embarazada, ya que en una de las imágenes en donde está con su pareja se le ve ligeramente el vientre abultado, aunque solo quedó es especulación, ya que la actriz no ha dado a conocer que esto sea verdad, pero tampoco lo ha desmentido como en otras ocasiones.