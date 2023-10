Michelle Renaud y Matías Novoa presumen amorosa escapada a una vaporosa laguna en Islandia

La pareja conformada por Michelle Renaud y Matías Novoa sigue dando de qué hablar después de un año de dar a conocer su noviazgo secreto, aunque ya gritaron a los cuatro vientos que están muy enamorados, ahora suben a sus redes sociales todos los viajes a los que acuden de escapada romántica.

Esta vez los actores acudieron a la Laguna Azul, un balneario con aguas termales que se encuentra al suroeste de Islandia, ahí se realizaron diversas mascarillas en el rostro y capturaron su amor en algunas imágenes que después Michelle Renaud subió a su cuenta en Instagram en donde reúne una comunidad de más de 5.5 millones de seguidores.

Tienen más de un año de relación. Captura de pantalla IG/michellerenaud

“Los más hermosos, “Que bellos, amo sus momentos”, “Hermosa foto, tu cabello lo recordará siempre”, “Se ven radiantes y hermosos”, “Forman una pareja muy bonita, espero siempre estén juntos” y “Que bonito ese lugar y ustedes también ahí se ven felices”, son algunos de los comentarios que dejaron las personas.

Pero esta no es la única vez que Michelle Renaud y Matías Novoa hacen un viaje al estilo “luna de miel”, pues a lo largo del año han dado a conocer sus recorridos por Nueva York en Estados Unidos, Chile y algunos paradisiacos espacios de México como lo es Cancún en la Riviera Maya al que también llevaron a sus hijos.

Viven al máximo su amor. Captura de pantalla IG/michellerenaud

¿Michelle Renaud está embarazada?

A través de sus redes sociales la actriz ha dicho que atraviesa por una etapa bastante feliz en su vida, pues todo marcha bien con su pareja sentimental, es por lo que no faltan en los comentarios de sus publicaciones con preguntas sobre si les gustaría formalizar su relación, casarse o tener un bebé.

La pareja ha declarado en varias ocasiones que no están enfocados en tener una boda tradicional o algo costoso como lo es un enlace matrimonial, pero lo que si mencionaron es que no descartan la posibilidad de volver a ser padres, pues cabe recordar cada uno tiene un hijo con sus exparejas, razón por la que por el momento no han dado la noticia de un embarazo, ya que se dedican a hacer felices a los niños que ya tienen.

Piensan en tener un hijo. Captura de pantalla IG/michellerenaud

Pero en redes sociales y medios de comunicación se puntualiza en que la pareja ha hecho lo posible por quedar embarazados, pues Michelle Renaud acude a diversos tratamientos, aunque esta información no ha suido confirmada por la actriz, quien se limita a compartir solo algunas cosas de su vida privada.

