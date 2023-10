Michelle Renaud, actriz: “No solamente le da al que tiene cáncer, le da a toda la familia"

“Fue horrible, fue completamente inesperado, no estábamos preparados”, nos contó Michelle del momento en el que ella y su familia se enteraron de que su mamá tenía cáncer de mama.

“Estábamos mi papá, mi mamá y yo con la ginecóloga que fue la que nos dio el diagnóstico y creo que es de los momentos más horribles de mi vida. Mi mamá se veía perfecta, y de pronto empezó a hacer unos dibujitos (la doctora) y nos dijo, 'miren, este es un cáncer etapa uno, muy fácil de quitar. Este otro es un cáncer complicado y es el cáncer que tu mamá tiene'. Nos quedamos pasmados, fue un diagnóstico súper duro”, recordó la actriz sobre este difícil momento y nos habló de cómo transformó su vida.

“Desde ese momento cambió ya todo para siempre porque al final del día todos tenemos muy metido en nuestro ser que el cáncer da miedo, que el cáncer puede ser muerte, que el cáncer es quimioterapia. A pesar de que hoy, tiempo después, ya sé que existen cánceres, que si se detectan temprano se pueden curar, en ese momento cuando te ponen cáncer y aparte que la doctora te dice que es el peor cáncer, te pone el estigma de la muerte en la frente y te cambia todo”, aseguró.

Añadió es algo que le da a todos los que rodean a quien lo padece.

“No solamente le da al que tiene cáncer, le da a toda la familia. Toda la familia se enferma, toda la familia se muere de miedo, toda la familia se llena de dolor, a todos nos dolía ver el proceso de mi mamá."

"Así que, a partir de ese diagnóstico, fue como aprender a vivir. Todos empezamos a hacer conciencia de quiénes éramos hasta ese momento, cómo poder aprovechar los momentos con mi mamá”.

En la experiencia de Michelle lo que necesita alguien que está pasando por un proceso como el cáncer de mama es mucha contención.

“En lo que siento que nosotros la regamos, es que muchas veces había doctores que nos decían que el dolor de mi mamá era mental. Hubo un doctor que incluso nos dijo, ‘está queriendo llamar la atención’. Y nosotros le decíamos ‘mami, todo es mental, no te duele’, hasta que encontramos un doctor que nos dijo, ¿cómo le pueden estar diciendo que es mental, si el cáncer que mi mamá tenía de cerebro y de mama es la cosa más dolorosa del mundo? Ni siquiera la morfina le servía. Siento que todos, con este positivismo, de pronto anulamos lo que ella sentía y creo que lo que mi mamá necesitaba que no le pudimos dar era ser escuchada”, compartió.

“La etapa más complicada fue hacerme a la idea de que iba a perder a mi mamá, de que por más que yo quisiera buscar remedios alternativos o por más que yo quisiera cambiar y decretar cosas, pues el camino estaba marcado y lo más fuerte fue ver cómo se iba degradando su cuerpo, cómo iban dejando de funcionar órganos, cómo las quimioterapias le hacían tanto daño. Ir viendo cómo su cuerpo iba perdiendo la batalla fue lo más doloroso del mundo”, comentó Michelle Renaud sobre el complicado momento que vivió con su mamá.

Aunque le dejó una nueva forma de ver la vida.

“Me enseñó a valorar el momento, a querer a las personas que tengo alrededor y decirlo, me enseñó a vivir. La verdad es que no vivo pensando en 20 años, con mi mamá me di cuenta de que la vida se acaba en un año. Para mí sí fue una gran lección de que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir”.

Sin duda, es una enfermedad muy dolorosa pero también cargada de muchos aprendizajes, a lo que Renaud agregó.

“Es una etapa de darse mucho amor, de decirse las cosas, a mí me pasó, y solamente puedo hablar por mi experiencia, que teníamos (su familia) tanto miedo de hablarle a mi mamá sobre la muerte que nunca le preguntamos que le hubiera gustado, era un tabú hablar de su muerte a pesar de que hasta ella y todos sabíamos que iba a morir. Me hubiera gustado no haber tenido miedo a preguntarle cosas, no tener miedo a preguntarle cuánto le duele, dónde le duele, qué siente, qué piensa, por evadir. Yo aconsejo que es una etapa donde hay que tener muchísima comunicación, muchísima apertura y muchísimo amor”.

Michelle se muestra abierta a hablar del tema para acompañar a otros que estén pasando por una situación similar, así como hablar de su decisión de retirarse los implantes mamarios como un acto de amor por sí misma, por su salud y sin importar estereotipos.

“Es una gran lección de vida. Muchísima gente sale invicta, muchos no, pero creo que para todos los que nos quedamos, tanto los que lo vencen, como los familiares de quienes perdieron la batalla, es una enfermedad que nos trae aprendizaje, nos pone en el presente, si sabemos tomarla como una maestra y no como este diablo que nos vino a quitar”, finalizó.

HA DICHO

“No solamente le da al que tiene cáncer, le da a toda la familia. Toda la familia se enferma, toda la familia se muere de miedo, toda la familia se llena de dolor, a todos nos dolía ver el proceso de mi mamá”.

Por Ailedd Menduet

Foto: Alfredo Pelcastre / Peinado: Leonel Urdaneta para Hot Tools/Falda y zapatos: Mango

MAAZ