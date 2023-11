Lupe Esparza recibe pastelazo en la cara, así fue la polémica reacción del vocalista de Grupo Bronco

Grupo Bronco informó a través de sus redes sociales que ya está en el festejo de los primeros 45 años de carrera musical, la agrupación dio a conocer un video en donde se aprecian a los integrantes entre ellos el vocalista Lupe Esparza, quien recibió tremendo pastelazo como parte de la dinámica que realizaron para la publicidad de su aniversario.

En la grabación se ve como todos los integrantes de la banda reciben algún pedazo de pastel ya sea en la cara, en el traje o en la texana, mientras que dejan para el final a Lupe Esparza, quien es invadido por merengue y betún, para al final mencionar que están por arrancar la gran celebración para que todos sus fanáticos estén al pendiente de los nuevos detalles.

Lupe Esparza recibió pastelazo. Captura de pantalla IG/grupobronco

Además, también dieron a conocer el detrás de cámaras de las escenas y se aprecia que se divirtieron como niños, mientras que Lupe Esparza decía que no le tiraran comida a él, pero los jóvenes no e hicieron caso y terminaron aventándole dos pasteles en la cara manchando sus elegante traje y sombrero. En los comentarios los usuarios también advirtieron a los jóvenes que no se metieran con el jefe, pero fue algo que no les importó ya que al final también terminó sucio por el postre.

¿Cuánto cobra Grupo Bronco por evento?

Aunque no es algo que ellos constantemente den a conocer o que aparezca fácilmente en sus redes sociales, se sabe que Lupe Esparza y sus compañeros de Grupo Bronco cobran alrededor de 25 mil dólares por presentación, esta cantidad corresponde a casi medio millón de pesos mexicanos, aunque puede variar dependiendo del escenario, tipo de evento, sonido y otros factores que pueden aumentar o disminuir los costos.

Grupo Bronco celebra 45 años. Captura de pantalla IG/grupobronco

¿Cuál es el integrante de Grupo Bronco que falleció?

Grupo Bronco tiene en su repertorio canciones divertidas y sobre todo con un toque melódico muy feliz, pero no siempre los ha invadido la alegría, también la tristeza ha empapado su corazón y más cuando sufrieron la pérdida de uno de los integrantes de sus músicos, artista que ya era reconocido por la gente.

Una de las estrellas que formaba parte de Grupo Bronco y que perdió la vida es José Luis Villarreal, mejor conocido como “Choche”, el músico falleció la madrugada del domingo 30 de septiembre del 2015 en su casa en Apodaca, Nuevo León dejando un profundo dolor en sus compañeros, familiares y fanáticos.