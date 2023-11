Eduin Caz se olvida de cantar, ahora se dedica a la producción de nuevos artistas

Grupo Firme es una de las agrupaciones con más fama dentro del regional mexicano, su líder y vocalista Eduin Caz se convirtió en una de las estrellas más reconocidas debido a las estrategias que utilizó para convertir su proyecto en la mejor propuesta grupera, además también se dio a conocer por varias polémicas en las que se vio envuelto, por lo que este 2023 decidió tomarse un tiempo lejos de los escenarios.

Después de terminar su gira por México, Estados Unidos y Latinoamérica, Grupo Firme se tomó un respiro de su trabajo y decidieron cerrar hasta nuevo aviso su agenda de recitales dejando con la inquietud a sus seguidores sobre una posible disolución del conjunto, salida de su vocalista o la fecha de su regreso.

El nuevo proyecto. Captura de pantalla IG/laventaja

Ahora se ha visto a Eduin Caz enfocado en su persona, más cercano a sus hijos y exesposa Daisy Anahy, aunque ha revelado que extraña el escenario y el ambiente, razón por la que apoyó como director y productor a un nuevo proyecto de su compañía Music VIP del que ahora es socio junto a Isael y Evet Gutiérrez.

En un video que subieron a redes sociales desde la cuenta en Instagram de la agrupación La Ventaja, dieron a conocer que Eduin Caz es la persona que los auxilió en “Culiacán Deluxe Vol.2”, un proyecto en el que también están involucrados bandas y solistas como Enigma Norteño, Roberto Tapia, Máximo Grado y obviamente Grupo Firme.

Eduin Caz no deja Grupo Firme. Captura de pantalla IG/grupofirme

¿Qué pasó con Grupo Firme?

Tras estar en la cúspide, pero también en medio de varios escándalos, los integrantes de Grupo Firme anunciaron que se tomarían un descanso, esto también por los cuidados de salud a los que se debía someter su vocalista Eduin Caz, quien aseguró en uno de sus últimos eventos que le ganó una batalla al cáncer y ya había llegado el momento de cuidar más su salud.

¿Eduin Caz se sale de Grupo Firme?

Mucho se especuló sobre la disolución de la banda y la salida de Eduin Caz como vocalista, había rumores de que sería AB Luna y Jhonny Caz quienes se quedarían como titulares, pero esto aún no ha sido confirmado, ya que solo han mencionado que en el futuro retomarán los eventos, pero que en los próximos días darán a conocer nuevas canciones para mantener a su público contento y con muchos temas para que no extrañen el trabajo de Grupo Firme.