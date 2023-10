Sharon Stone, la actriz de “Bajos instintos” que no volvió a ser contratada por ser discapacitada

Sharon Stone, fue una de las actrices más populares de los años 90. La cima del éxito llegó con la película “Bajos instintos” y su escena de cruce de piernas que la catalogó como una de las actrices más cotizadas del momento. También se convirtió en una de las mujeres más sensuales y deseadas de esos años, así que Playboy la invitó a ser parte de la revista.

La intérprete llegó a estar en lo más alto de Hollywood por sus innumerables protagónicos. Fue tanto su éxito que incluso llegó a ganar un Globo de Oro y a estar nominada a los Oscar por ‘Casino’. Pero todo cambió de un momento a otro, cuando en 2001 sufrió un grave accidente.

Sharon Stone alcanzó mucha popularidad tras esta sensual escena. | Crédito: Netflix.

Sharon Stone sufrió la rotura de una arteria vertebral que le desangró el cerebro en un total de nueve días, y con ello los médicos pronosticaron que tenía un 1% de posibilidades de sobrevivir. Y lo hizo. Eso sí, su situación cambió drásticamente, haciendo que su vida cambie por completo y se alejará de las pantallas.

Ya han pasado 22 años desde ese fatal accidente y en una entrevista con la revista People, la actriz ha sido capaz de contar todo el infierno que ha vivido desde ese momento. “Lo perdí todo. Perdí todo mi dinero. Perdí la custodia de mi hijo. Perdí mi carrera”.

Pero eso no fue todo, ya que con el accidente, la actriz ha tenido problemas con la vista, tartamudeos y amnesia. En muchos casos ha querido fingir que todo estaba bien, sin embargo, nada ha sido fácil ya que realmente tiene que seguir enfrentando muchos problemas de salud.

“Necesito ocho horas de sueño ininterrumpido para que mi medicación funcione y no tener convulsiones, soy una discapacitada, y por eso no me contratan mucho. Esto es con lo que he estado lidiando durante los últimos 22 años, y ahora por fin puedo ser abierta al respecto”.

Sharon Stone sigue siendo una de las actrices más importantes en la industria de Hollywood. Si bien es cierto, hace mucho que no ha sido parte de una nueva película, pero sigue siendo aquella mujer poderosa que a pesar de la discapacidad sigue adelante y trabaja duro para apoyar a los pacientes que son beneficiados gracias a la Fundación Neurológica Barrow.

Fotos de Sharon Stone

Sharon Stone sigue siendo una de las actrices más importantes en la industria de Hollywood. | Crédito: Instagram.

Sharon Stone sufrió la rotura de una arteria vertebral que le desangró el cerebro en un total de nueve días, y con ello los médicos pronosticaron que tenía un 1% de posibilidades de sobrevivir. | Crédito: Instagram.

Ya han pasado 22 años desde ese fatal accidente y en una entrevista, la actriz ha sido capaz de contar todo el infierno que ha vivido desde ese momento. | Crédito: Instagram.

Sigue leyendo:

'Baywatch': Trata de no parpadear al ver cómo luce hoy la sexy ‘Shauni McClain’ a sus 54 años

Actividad paranormal: mira cómo lucen los protagonistas a 16 años del estreno de la famosa película de terror