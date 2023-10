‘Actividad paranormal’: mira cómo lucen los protagonistas a 16 años del estreno de la famosa película de terror

¿Recuerdas la película Actividad paranormal? Este filme de terror, lanzado en 2007, ha sido ampliamente elogiado como uno de los mejores de los últimos tiempos. Su estilo de falso documental en la filmación le otorga una notable sensación de realismo que añade un nivel extra de inquietud.

La trama se enfoca en una joven pareja, Katie y Micah, quienes se ven acosados por un ente paranormal en su propio hogar. Las actuaciones del reparto principal, de Katie Featherston y Micah Sloat son tan convincentes que muchos seguidores de la historia llegaron a creer que los eventos eran reales.

Ya han pasado 16 años desde que se estrenó Actividad paranormal y muchos seguidores de las películas de terror se han comenzado a preguntar qué ha pasado con los actores que protagonizaron este filme y cómo lucen actualmente.

Katie Featherston

Katie Featherston nació el 20 de octubre de 1982 en Texas, Estados Unidos. Desde muy pequeña mostró sus dotes para la actuación y participó en casi todas las obras de teatro que se realizaban en su escuela. Esto hizo que la joven estudiara actuación en la Southern Methodist University.

Poco antes de acabar la carrera, Featherston fue invitada a ser parte de la película Mutation. La cinta se estrenó en formato DVD. Luego de su debut, fue contratada para interpretar el papel de Katie en la película Paranormal Activity. Posteriormente fue contratada para interpretar el mismo papel en las siguientes secuelas.

Hoy en día, Katie Featherston, cuenta con 40 años de edad y es la conductora del podcast titulado "A to Z". En este programa, exploran temas correspondientes a cada letra del alfabeto para adentrarse en el mundo del arte, la música, las películas y las experiencias que han influido en sus vidas, ofreciendo una perspectiva única debido a sus años de experiencia en la industria del entretenimiento.

Micah Sloat

Micah Sloat nació el 8 de mayo de 1981 en Westport, Connecticut, Estados Unidos. Es un actor y músico estadounidense, conocido por su papel de Micah en la exitosa película de terror del 2007, Paranormal Activity. También apareció en Paranormal Activity 2.

Después del éxito de Paranormal Activity, Sloat continuó actuando en películas y televisión. Apareció en las películas The Collector (2009), The Collector 2 (2012), The Vatican Tapes (2015) y The Devil's Candy (2015). También apareció en las series de televisión The Mentalist (2012), The Following (2013) y American Horror Story: Roanoke (2016).

En 2018, Micah Sloat cofundó la compañía de producción The Sloat Brothers Productions. La compañía ha producido varios cortometrajes y documentales, incluyendo el documental Paranormal Activity: The Chronology (2015).

En la actualidad, Sloat continúa actuando y trabajando en proyectos de producción. Está trabajando en una nueva película de terror titulada The Shimmering.

