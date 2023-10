Caitlyn Jenner abre su corazón y confiesa que a sus 72 años no volverá a tener pareja

Las Kardashian-Jenner son una de las familias más polémicas de Hollywood por su extravagante estilo de vida rodeadas de lujos y glamour, algo sobre lo que podrían revelarse más detalles con el nuevo proyecto de Cailtlyn Jenner quien no dudó en sincerarse sobre su vida amorosa luego de su cambio de género y el matrimonio que tuvo con Kris Jenner por más de 20 años, afirmando que no está dispuesta a abrir una vez más su corazón.

En entrevista para The Times, la exatleta olímpica afirmó que está “muy soltera” y que a sus 72 años ya no está dispuesta a darle una oportunidad de nuevo al amor: “Estoy bien, ni si quiera estoy cerca de buscar una relación, nunca voy a tener una relación en el futuro. Simplemente no veo esto en mi vida, no es algo que estoy buscando”. Indicó que tiene una vida social agitada, una gran familia y grupo de amigos con quienes puede pasar cada día de la semana.

Detalló que la compañía no es algo que le afecte ya que sus mascotas le brindan el amor que tanto desea cuando está en su casa; además, pasa gran parte del tiempo con su familia y haciendo ejercicio, aunque no con las exigencias que tenía en el pasado en su carrera por lo que ahora disfruta aún más su tiempo libre. Sumado a ello, están algunos de sus proyectos de trabajo a los que ahora se suma la serie “House of Kardashian” en la que relatará cómo fue su vida durante 22 años con su entonces esposa e hijas, Kylie y Kendall Jenner.

“Fue amor a primera vista”, sobre su matrimonio con Kris Jenner

La conversación con el ya mencionado medio surge después de las declaraciones que Caitlyn Jenner hizo sobre su expareja para This Morning, en las que señala que no tienen ningún tipo de comunicación y que de ser necesario ésta es a través de sus representantes, sobre todo ahora que saldrá a la luz la serie que habría incrementado la tensión en la polémica familia.

Las declaraciones de Jenner sobre la matriarca de las Kardashian sorprendió a los fanáticos, pues el año pasado Kris afirmó que no existía conflicto entre ellas y que eran “buenas amigas”. La relación entre ellas se habría desgastado luego de que la exatleta publicara sus memorias, en las que asegura que la llamada “mom mánager” sabía que se identificaba como mujer ya que habían hablado de ello desde que se conocieron.

“Fue amor a primera vista (…) Nos llevamos bien desde el principio y nos casamos después de cinco meses y medio. Estaba enamorada de ella porque era muy diferente a mí, pero sí, debo decir que fue amor a primera vista”. Lamentó no tener contacto con Kris Jenner debido a los años de matrimonio que pasaron juntos, aunque se han encontrado en algunos de los eventos familiares.

