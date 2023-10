Kendall Jenner: ¿Por qué tiene tanto miedo de tener hijos?

Kendall Jenner, la conocida modelo y miembro de la familia Kardashian, ha compartido sus inquietudes sobre la maternidad debido a su lucha continua contra la ansiedad. Durante el estreno de la cuarta temporada de "The Kardashians", Kendall abrió su corazón y discutió cómo la ansiedad ha influido en su deseo de expandir su familia.

La conversación se desencadenó cuando Scott Disick, ex pareja de Kourtney Kardashian, preguntó a Kendall acerca de su ansiedad. La modelo respondió sinceramente, diciendo: "Sí, he estado muy mal últimamente. Es una de las razones por las que realmente tengo miedo de tener hijos".

Batalla contra la ansiedad

Kendall ha hablado previamente sobre su batalla con la ansiedad y compartió con Vogue el año pasado que ha "luchado" contra este problema durante varios años, experimentando días buenos y malos.

Sin embargo, aunque Kendall pueda sentir temor a la maternidad debido a sus desafíos con la ansiedad, no tiene miedo de establecer relaciones sólidas.

En el episodio emitido el 28 de septiembre, la modelo se describió a sí misma como una persona enfocada en las relaciones y expresó: "Soy la peor persona soltera de todos los tiempos, porque no salgo. No estoy explorando nada. Simplemente me siento en casa... Pero como sea. No persigo, atraigo". También mencionó su independencia y la comodidad que siente en las relaciones.

Además de sus preocupaciones por la ansiedad, Kendall citó otra razón para posponer la maternidad: haber observado lo que sucedió con su hermana Kylie Jenner durante sus dos embarazos. Kendall señaló que esto la ha hecho reconsiderar tener hijos en este momento, ya que considera que es un gran compromiso.

A pesar de sus preocupaciones actuales, Kendall no descarta la idea de tener hijos en el futuro. En junio, compartió con WSJ. Magazine su emoción por ese próximo capítulo en su vida, aunque enfatizó que "no es ahora".

Cuando llegue el momento, Kendall planea criar a su familia fuera de Los Ángeles para mantener cierta privacidad. Explicó que está tratando de encontrar un equilibrio entre mantener las cosas privadas y sagradas, mientras evita que la intrusión de la opinión pública afecte su relación.

Aunque Kendall no comentó sobre su relación con Bad Bunny, dejó claro que busca manejar sus asuntos personales de la manera más discreta y saludable posible.

Sigue leyendo

Así luce Meryem Uzerli, 12 años después de darle vida a Hurrem en 'El Sultán'

¿Ya viste A Good Day to Be a Dog? El drama que Cha Eun Woo de ASTRO protagoniza

Madre revela cómo detectó el síntoma de cáncer de su bebé mientras cenaban