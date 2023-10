Grettell Valdez sale en defensa de su mejor amiga y desmiente romance de Geraldine Bazán con Giovanni Medina

La vida amorosa de Geraldine Bazán se encuentra en el ojo del huracán luego de que se relacionara sentimentalmente con el cantante Giovanni Medina quien fuera pareja de la actriz Ninel Conde, y es que algunos medios de comunicación afirman que hay pistas que confirmarían que hay una nueva pareja en el medio del espectáculo, sin embargo hasta ahora ninguno de los involucrados ha salido a decir si es verdad o mentira.

Quien salió en defensa de una de sus mejores amigas fue la también actriz Grettell Valdez quien reaccionó llamando "chismosos" a quienes vinculan sentimentalmente a la expareja de Gabriel Soto con Medina a lo que tajante respondió: “nada que ver, ya me hubiera contado si tiene novio”.

Ante esa afirmación los periodistas le confirmaron a Grettell que, Geraldine y Giovanni ya habían viajado juntos, ella sólo se limitó a responder: “No es cierto, no invitan, no sean chismosos….ella está soltera, guapísima y linda”.

Con esa tajante declaración deja en claro que no hay una relación entre Bazán y Medina, no obstante los fans de la actriz de telenovelas tiene teorías que apuntan a que le dio una nueva oportunidad al amor luego de cinco años de su separación del padre de sus hijas Gabriel Soto.

Grettell Valdez confesó que actualmente disfruta de su soltería, luego de su fallida relación sentimental con Leo Clerc, el empresario suizo con el que se casó en 2018 y que enfrenta desde 2020 un proceso legal en su país por supuesto fraude y lavado de dinero.

Durante su encuentro con la prensa, la actriz aseguró estar soltera y sin compromiso, aunque no descarta que en un futuro pueda darse una nueva oportunidad en el amor e incluso contraer nuevas nupcias.

“La verdad no está en mis planes ni nada, pero bueno, una nunca… ¿cómo se dice?... no hay que… ¿cómo se dice?... de esta agua no beberé… solterísima, porque ¿para qué?, pues no (soy exigente), pero no ha llegado, preséntenme a alguien”, dijo ante las primeras preguntas de los reportes sobre su vida amorosa.