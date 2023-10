Geraldine Bazán pone fin a los rumores de romance con Giovanni Medina: "No hagan rollos donde no hay"

En días recientes Geraldine Bazán fue blanco de controversia debido a los rumores sobre un romance con el empresario Giovanni Medina, mismos que se intensificaron por las fotografías difundidas en redes sociales donde se les ve en un viaje junto a sus hijos. La actriz no evitó ser cuestionada al respecto y, molesta, dejó claro que sólo existe una amistad entre ella y el ex de Ninel Conde.

Los rumores sobre una relación entre actriz de “Corona de lágrimas” y el empresario surgieron a principios de septiembre cuando asistieron juntos al Teatro de la Ciudad de México para ver la puesta en escena “Vaselina con Timbiriche”. Luego de ello, se difundieron postales en las que se les ve en un lujoso restaurante y, más tarde, disfrutando de unas vacaciones en familia en Disneyland junto a sus hijos, Alexa Miranda y Emmanuel respectivamente.

Hasta el momento el único que había dado declaraciones sobre una relación era Giovanni Medina, aunque en su encuentro con los medios no dejó del todo claro si existía o no algo entre ellos, contrario a la madre de la actriz quien aseguró que no tenían un romance: “Tengo muchas amigas, Geraldine es una mamá que yo admiro mucho. Nuestros hijos son amigos y a veces coincidimos con actividades o en fiestas infantiles y demás, pero sí, al igual que otras amigas que tengo, es una mamá que admiro mucho”.

Geraldine Bazán estalla aclarar rumores de romance

En un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto retomado por el programa “Ventaneando”, Geraldine Bazán no evitó ser cuestionada sobre el supuesto romance con el ex de Ninel Conde y, molesta, dejó claro que sólo existe una amistad entre ellos y que el viaje fue parte del buen equipo que han formado como padres solteros.

“No hagan rollos donde no hay, somos amigos desde hace muchos años. A ver, ese es el problema, ustedes siempre le ponen fuegos artificiales donde no hay y le hacen chismes donde no hay. Ahora sí que ‘oídos sordos a palabras necias’, no hay por qué hacer cosas donde no lo hay, todos buena onda, nuestros hijos se llevan super bien, digamos que hemos hecho como un buen ‘team’ de papás solteros”, dijo la actriz.

Giovanni Medina también reaccionó a los rumores de romance y puntualizó en que no hablará sobre su vida privada tras lo ocurrido con su expareja, la cantante Ninel Conde. “Yo tengo un trabajo que es algo muy sensible, muy delicado y de muy alta importancia, entonces les pido un poco de empatía en el sentido en el que no puedo estar abriendo mi vida personal”, añadió.

