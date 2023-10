Kim Kardashian elevó la temperatura al salir en un microbikini con brillantes de la marca Gucci

Cuando se trata de moda es imposible dejar de mencionar a las Kardashian-Jenner, quienes han llevado a otro nivel sus atuendos marcando tendencia o generando polémica. Tal y como ocurrió con el más reciente de Kim Kardashian, pues la modelo lució en redes sociales un revelador bikini con diseño mini de la marca de lujo Gucci que está cubierto en su totalidad por brillantes.

Sin importar la temporada, la socialité acapara las miradas con sus extravagantes y elegantes looks de los que comparte detalles en redes sociales. El verano no fue la excepción y se convirtió en la reina de los trajes de baño con delicados conjuntos con los que derritió a sus fans y marcó tendencia, este fue el caso del llamado “underboob” con el que muestra parte del busto por debajo del sostén para un toque sexy, mismo que no dudó en replicar en pleno otoño.

Revelador y elegante look Gucci de Kim Kardashian. Foto: IG @kimkardashian

La empresaria, de 42 años, compartió una serie de postales en las que derrocha sofisticación al lucir un cómodo conjunto Gucci de satín tipo pijama con tonos plateados que van a juego con el delicado bikini con diseño mini que le ganó una ola de halagos. Se trata de una pieza con diseño triangular clásico cubierto en su totalidad con brillantes, pero que cubre una pequeña parte de su escote.

Kim Kardashian desata polémica con su revelado look

La carrera de la socialité está marcado por el escándalo, desde su vida privada hasta lo profesional, Kim Kardashian destaca como una de las celebridades más polémicas de Hollywood. A esto se suman las peleas que ha tenido con sus propias hermana durante su reality, incluso, se han golpeado o insultado sin importar lo que se pueda decir de ellas.

Kim Kardashian desata polémica con su elegante bikini de brillantes. Foto: IG @kimkardashian

Por ello, las recientes postales de Kim Kardashian en Instagram le ganaron fuertes críticas de usuarios que, aseguran, habría intentado opacar el éxito que goza su hermana Kendall Jenner junto al cantante Bad Bunny con su reciente campaña para Gucci con la que confirmara su noviazgo, algo que para nadie es una sorpresa ya que han sido captados en tiernos y románticos momentos.

“Todo se trata de mí, yo. Hora de seguir adelante”, “Así que Kourtney tenía razón... Kim tiene que hacer todo sobre ella”, “¿Alguien más piensa que Kim recurre a esto cuando sus hermanas comienzan a ser más interesantes y populares?”, “Tratando muy duro de mantenerse relevante”, “Instagram necesita agregar un botón de pulgares hacia abajo”, “Ella no puede dejar que sus hermanos tengan ningún centro de atención” y “Siempre esforzándose demasiado”, fueron algunos de los comentarios.

