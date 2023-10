Bruno Mars cancela su concierto con más de 50 mil personas en Israel tras conflicto con Hamás

Recientemente se dio a conocer que el famoso cantante estadounidense Bruno Mars, canceló su concierto en Tel Aviv, esto tras el conflicto latente entre Hamás e Israel, pues hace tan sólo unas horas, Israel anunció oficialmente que se encuentra en estado de guerra.

Esta información sobre el show tan esperado del intérprete de “Locked Out of Heaven”, fue compartida por el Live Nation Israel, donde se indicó que se cancelaría la última presentación de Bruno Mars ante el estado de emergencia por el que están atravesando.

Es importante destacar que el famoso cantante y bailarín tenía programado un segundo show la noche de este sábado en la ciudad israelí en el Park HaYarkon ante más de 60 mil personas, sin embargo, por seguridad y respeto, se decidió cancelar el evento.

“El concierto de Bruno Mars programado para esta noche está cancelado. Los boletos comprados para el espectáculo recibirán un reembolso automático a la tarjeta de crédito mediante la cual se realizó la compra”, se lee en dicho informe que pronto alarmó a los fans del cantante conocido también por temas como When I Was Your Man y Just the Way You Are.