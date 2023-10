Primer Ministro de Israel advierte: "Los paralizaremos hasta el punto de la destrucción y nos vengaremos"

A través de un mensaje en las redes sociales, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, dio a conocer que las fuerzas de Hamás invadieron el territorio israelí, asesinando a niños, ancianos y gente inocente durante un día festivo del Shabat., lo que consideró como el inicio de una guerra cruel.

Durante este mensaje, aseguró que las autoridades acudirán a todos los lugares donde se estén organizando en Hamás. Crédito: AFP

Benjamin Netanyahu lanza duro mensaje de venganza

Al respecto, aseguró que será una batalla que peleará y que pretenden ganar, pero mandó un mensaje contundente: "Ganaremos esta guerra, pero el precio es demasiado alto para soportarlo. Este es un día muy difícil para todos nosotros", y agregó: "Lo que pasó hoy no se ve en Israel y me aseguraré de que no vuelva a suceder. Todo el gobierno respalda esta decisión".

"Las FDI utilizarán inmediatamente todas sus fuerzas para destruir las capacidades de Hamás. Los paralizaremos hasta el punto de la destrucción y nos vengaremos con fuerza por este día negro que han traído al Estado de Israel"

Dio a conocer que las fuerzas de Hamás invadieron el territorio israelí, asesinando a niños, ancianos y gente inocente. Crédito: AFP

Promete una vengaza al punto de la destrucción

Durante este mensaje, aseguró que las autoridades acudirán a todos los lugares donde se estén organizando en Hamás, y encontrarán las bases de operaciones, mismas que van a convertir en ciudades en ruinas. Por lo anterior, advirtió a todos los ciudadanos que salgan inmediatamente de Gaza: "actuaremos en todas partes y con todas las fuerzas".

"Envío un abrazo y mis condolencias desde el fondo de mi corazón a las familias afligidas. cuyos seres queridos fueron asesinados hoy a sangre fría y con una crueldad sin fin", continuó en el mensaje que dura poco más de seis minutos, y que ya se ha publicado por todos los medios sociales.

El Primer mInistro dijo que habrá una venganza. Crédito: AFP

Benjamin Netanyahu asegura que reducirán a ruinas a sus enemigos

También aprovechó para mandar un mensaje a sus soldados, policías y personal de seguridad, a quienes dijo que deben ser los héroes del pueblo de Israel, argumentando que están luchando por el hogar no solo suyo y de sus familias, sino de todo el pueblo de Israel. "Todos estamos con ustedes, todos los queremos, todos los saludamos".

Y culminó con un mensaje más para todos los ciudadanos de Israel: "Estamos juntos en la batalla. Esta guerra llevará tiempo. Ella será dura. Aún quedan días difíciles por delante. Pero puedo garantizar una cosa: con la ayuda de Dios, con la ayuda de las fuerzas conjuntas de todos nosotros, con la ayuda de nuestra fe en la eternidad de Israel, venceremos".