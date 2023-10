Al estilo de Kim Kardashian, Nelly Furtado presume sus curvas en elegante traje de baño negro

¡El calor aún no termina!, o al menos así nos lo han hecho saber las famosas que no dejan de elevar la temperatura en redes sociales al presumir sus viajes a la playa o días de disfrute en la alberca, por supuesto, para cada ocasión tienen los looks en traje de baño más trendy de la temporada y con los que además de coronarse como unas verdaderas fashionistas, también presumen sus figuras de impacto.

Así de icónica se lució en redes. (Foto: IG @nellyfurtado)

Aunque nombres como el de Maya Nazor, Salma Hayek, Eiza González o el clan Kardashian-Jenner son los mejores referentes de moda playera con bañadores y bikinis, este fin de semana lo conquistó Nelly Furtado al robarle el look a la socialité y empresaria Kim, para llevar un ajustado traje de baño en color negro. De esta manera, la cantante canadiense dio con todos los detalles y trucos perfectos para lucir elegante al mismo tiempo que se resaltan las curvas de la figura.

FOTOS: Nelly Furtado conquista Instagram al posar al estilo de Kim Kardashian

A través de su cuenta oficial de Instagram, Furtado compartió una nueva sesión de fotos con la que paralizó la red tanto por su belleza a los 44 años, como por un estilo magnífico y que destaca por combinar un lado sexy sin descuidar el perfil elegante que muchas mujeres buscan después de los 40 años. De acuerdo con la cantante, lo anterior nos ayudará a atraer todas las miradas desde la playa, además que tu silueta conseguirá un efecto de reloj de arena.

Este es un look que llevaría Kim Kardashian. (Foto: IG @nellyfurtado)

Para la ocasión Nelly Furtado se lució con un bañador de una sola pieza que es completamente entallado a la figura, lo que sin duda favorece a que las curvas se resalten y todo gracias a que la cintura se marca de forma pequeña. Asimismo, no se puede ignorar un escote profundo en "V" que le da el toque más moderno y juvenil que querrás llevar para verte como una verdadera diva de la moda.

En su lección de estilo, la también compositora no dudó en demostrar que los tirantes delgados son perfectos para armonizar el cuerpo y hacer que luzca más delgado y delicado; mientras que para el tiro hay que olvidarse con los super altos que alargan las piernas, ya que si bien ayudan a estilizar la figura, no ayudan a lucir elegante. Es por ello, que Nelly Furtado lo llevó a la altura de las caderas para también hacerlas más pronunciadas.

Nelly Furtado se coronó como la sensación del fin de semana. (Foto: IG @nellyfurtado)

Cabe destacar que en esta ocasión llevó un seductor color negro que ayuda a darle los últimos toques de estilismo al cuerpo y ayuda a hacerlo ver más delgado. De esta manera la cantante también le "robó" el estilo a Kim Kardashian, quien en distintas ocasiones ha llevado looks ajustados como este, ¿le robarías este look playero a la cantante? Además de llevar el color más chic del momento también estarás en tendencia con las apuestas del otoño.

Lo que más sorprendió a los fans de Nelly Furtado es que para la ocasión no dudó en sólo robarle el estilo a la líder del clan Kardashian, sino que además lució una de las prendas de la empresaria, pues este traje de baño pertenece a la colección de SKIMS, fundada por Kim. ¿Le robarías el look?

Así arrebató suspiros. (Foto: IG @nellyfurtado)

