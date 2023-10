FOTOS: Nadia Ferreira eleva la temperatura en coqueto bikini de animal print

Nadia Ferreira es uno de los iconos de la moda, pues sabe cómo lucir bien con cualquier tipo de prenda y en todas las temporadas. Sin embargo, uno de los looks que más impactan son los de playa, pues con ellos presume su impresionante figura, como la vez que modeló un coqueto bikini de animal print, con el que elevó la temperatura de las redes sociales y consiguió varios comentarios halagadores por parte de sus millones de seguidores.

La joven modelo se dio a conocer después de representar a Paraguay en Miss Universo 2021, competencia en la que se colocó como una de las favoritas para llevarse la corona debido a su belleza y estilo. Después de participar en dicho certamen, la joven se convirtió en un referente de moda, pues además de aparecer en eventos importantes, ser imagen de marcas y portadas de revistas, también compartió en su cuenta de Instagram varios de sus outfits, siendo los más deslumbrantes los trajes de baño de dos piezas.

Nadia Ferreira presume bikini animal print IG @nadiaferreira

El bikini animal print de Nadia Ferreira

Uno de los diseños en bikinis que volvió a cobrar relevancia durante el otoño es el de animal print, debido a que tiene estampados que tal parece que no pasan de moda. Nadia Ferreira sabe bien cómo lucirlos, pues en su cuenta de la plataforma de Meta tiene varios ejemplos, en especial una prenda que destaca por su ilustración de jaguar, que lo hacen perfecto para retomar esta temporada, y que también la hacen destacar su figura delgada y curvilínea.

La esposa de Marc Anthony presumió hace algunos meses un bikini con estampado de jaguar, que a pesar de ser muy sencillo a simple vista, tenía contrastes que lo hacían innovador, como por ejemplo, que mientras en el top poseía un color café más intenso, en el panty era de un tono más tenue, una diferencia bastante sutil, pero que le daba un toque de elegancia a la prenda, con la que la celebridad deslumbró a sus millones de seguidores en la red social.

La modelo conquista con su combinación IG @nadiaferreira

Nadia Ferreira le da un toque elegante al traje de baño

Ferreira, de 24 años, le dio un toque más glamuroso a este traje de baño de dos piezas al coordinarla con un pareo de transparencias y con estampado. A pesar de que esta prenda tenía líneas, estas combinaron a la perfección con las manchas que poesía el bikini, por lo que con este look, la joven volvió a confirmarse como una de las mayores exponentes para los looks de playa y alberca, sobre todo durante esta temporada que continuarán en tendencia la ropa de animal print.

Es una de las reinas del bikini IG @nadiaferreira

