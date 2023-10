Kate Winslet cumple 48 años: así luce actualmente la estrella de “Titanic”

Este jueves 5 de octubre Kate Winslet se encuentra de manteles largos debido a que está celebrando su cumpleaños número 48 y para unirnos a los festejos en esta ocasión haremos un breve recuento sobre su exitosa carrera en la industria cinematográfica, además, te mostraremos cómo es que luce actualmente la protagonista de “Titanic” y te diremos a qué se dedica.

Kate Elizabeth Winslet es el nombre completo de la bella actriz nacida en Reading, Inglaterra un día como hoy, pero del año de 1975 y de acuerdo con las propias declaraciones de la estrella de cine desde muy pequeña estuvo involucrada con la actuación debido a que sus padres pertenecían a este gremio, por lo que a los cinco años tuvo su primera experiencia formal sobre un escenario de teatro, donde se desenvolvió durante los primeros años de su carrera.

Así se veía Kate Winslet en su debut en televisión. Foto: BBC

Kate Winslet superó complicaciones físicas para alcanzar la fama

La actriz británica tenía once años cuando recibió clases de actuación de manera formal en una escuela de teatro que también funcionaba como agencia y fue gracias a ello que a sus 16 años pudo dar el salto a la televisión participando en distintas producciones, es importante señalar que hasta este momento de su vida, Kate Winslet tenía sobrepeso por lo que esto la limitó en más de una ocasión para obtener ciertos personajes pese a que contaba con el talento, por lo que a principios de los noventa se determinó a perder peso y fue a partir de ello cuando su carrera comenzó a despegar.

La incursión de Kate Winslet ocurrió en el año de 1994 y tan solo un año después su trabajo fue reconocido con dos de los premios más importantes de la Industria, Premio BAFTA y del Sindicato de Actores, ambos en la categoría de mejor actriz de reparto por su trabajo en “Sense and Sensibility” y luego de participar en un par de producciones más, en el año de 1996 fue considerada por James Cameron para protagonizar junto a Leonardo DiCaprio “Titanic??, cinta con la que alcanzó la fama mundial gracias a su impecable interpretación de Rose DeWitt Bukater.

Kate Winslet alcanzó la fama mundial gracias a "Titanic". Foto: IG: titanicmovie

Tras haberse convertido en una de las máximas figuras de la pantalla grande, Kate Winslet no ha hecho otra cosa más que acumular éxitos, no obstante, su posición le permitió ser mucho más selectiva en los proyectos en los que participa, sin embargo, no ha parado de trabajar desde entonces y trata de participar en al menos una producción al año, además, el hecho de haberse convertido en madre en tres ocasiones también ha influido en el rumbo de su carrera pues ella misma ha revelado que no acepta proyectos que impliquen alejarse de su familia con quienes vive tranquilamente en una zona rural de su natal Inglaterra.

Así luce actualmente Kate Winslet. Foto: IG: kate.winslet.official

Kate Winslet: actriz y madre a tiempo completo

Respecto a su vida sentimental, Kate Winslet ha tenido múltiples romances a lo largo de su vida, de los cuales, tres han terminado en matrimonio, su pareja actual es Edward Abel Smith y como se dijo antes, la actriz tiene tres hijos: Mía de 23 años, Joe de 20 y Bear de 10.

"Avatar" fue la última cinta en la que participó Kate Winslet. Foto: IG: avatar

El último proyecto en el que participó Kate Winslet fue “Avatar: The Way of Water” (2022) donde le dio vida al personaje de “Ronal” y se sabe que protagonizó una película llamada "Lee" que se encuentra en etapa de post producción, además, también participará en una nueva serie de HBO llamada “The Regime” que se espera sea estrenada en 2024.

