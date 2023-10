Valentino Lanús reaparece tras seis años alejado de los reflectores, no creerás cómo luce

Durante las últimas horas el nombre de Valentino Lanús ha acaparado los titulares de distintos medios de comunicación debido a que el actor reapareció en forma pública luego de seis años alejado de los reflectores y su reaparición emocionó a todas sus fans por la posibilidad de un regreso a las telenovelas, por ello, en esta ocasión te contaremos todo lo que dijo el histrión durante un breve encuentro que tuvo con la prensa, además, te mostraremos cómo es que luce actualmente el apuesto galán de melodramas.

La reaparición de Valentino Lanús ocurrió la mañana de este martes 3 de octubre y el actor fue captado saliendo de las instalaciones de Televisa a bordo de un lujoso vehículo que él mismo iba conduciendo y fue el periodista de espectáculos, Eden Dorantes, quien difundió en redes sociales cómo fue su breve encuentro con el actor.

En el referido video se puede escuchar que Eden Dorantes le pide a Valentino Lanús unos minutos para poder hablar de sus proyectos y de su vida personal, sin embargo, el histrión tajantemente dijo que no argumentando que se tenía que ir, pero antes de que esto ocurriera se detuvo para tomarse una foto con una de sus fans y mientras esto sucedía el periodista le preguntó si su regreso a las producciones de Televisa está cerca, no obstante, el galán de telenovelas aseguró que no lo sabía pues en esta ocasión solo regresó a la televisora de visita, pero no detalló con quién.

Para finalizar el breve encuentro, Valentino Lanús se mostró muy contento por volver a ver a Eden Dorantes, quien le preguntó sobre su residencia y el actor dijo que seguía viviendo en Austin, Texas, además, el periodista también aprovechó para decirle al actor que lucía muy bien físicamente y que esperaba verlo de regreso en la pantalla chica muy pronto y ante dichos comentarios el histrión se limitó a agradecer los halagos y los buenos deseos del periodista para de inmediato retirarse de las instalaciones de Televisa.

¿Qué ha sido de la vida de Valentino Lanús en los últimos años?

La última producción en la que participó Valentino Lanús fue en la serie de TV Azteca llamada “Nada Personal” (2017) donde le dio vida al personaje de Alejandro Castillo, un joven y apasionado periodista que hacía pareja en la ficción con Mariana Aragón (Margarita Muñoz) y tras su participación en este melodrama el actor simplemente se alejó de los reflectores de manera inesperada pues figuraba como uno de los máximos galanes de la farándula.

Hace un par de años, el histrión ofreció una entrevista en la que señaló que su alejamiento de los medios fue para emprender un viaje en busca de la sabiduría interior, además, se especializó en temas de espiritualidad y religión, así como en técnicas de relajación como el yoga y la respiración, incluso, ofrece conferencias al respecto.

Cabe mencionar que, en adición a esta faceta, Valentino Lanús también ha aprovechado sus viajes para darle vuelo a su faceta como fotógrafo, además, se encuentra disfrutando plenamente de su matrimonio y de su paternidad pues así lo ha dejado ver en más de una ocasión, no obstante, todo parece indicar que su esposa e hija no están interesadas en desenvolverse en el ambiente artístico.

