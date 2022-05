Querido actor de Televisa salía con Amber Heard y este es el concepto que tenían de ella

Antes de ser la pareja de Johnny Depp, Amber Heard mantuvo una relación amorosa con el actor mexicano Valentino Lanús y fue el primer actor Otto Sirgo quien recordó aquella etapa.

En entrevista para "Ventaneando", Otto narró cómo conoció a Heard, esto se dio mientras él y Lanús se encontraban grabando una telenovela en Cocoyoc, por lo que en sus momentos de descanso, el primer actor se recostaba en un camastro a tomar el sol, mientras, la actriz hacia lo mismo y ahí comenzaron a platicar.

Otto Sirgo compartió la foto de cuando Amber y Valentino visitaron su restaurante "La Toscana" en San Miguel de Allende. | FOTO: Instagram @ottosirgo

En otra ocasión, durante unas vacaciones, Sirgo se fue a San Miguel de Allende para visitar a su esposa y supervisar su restaurante, fue entonces cuando Valentino y Amber llegaron de sorpresa: "En aquel momento era una chica muy agradable, muy normal" puntualizó.

La pareja se conoció en 2006. | FOTO: Twitter @spicyaquariuus

Agregó que en ese momento, ella estaba aprendiéndose un guion, por lo que platicaron bastante, no obstante añadió: "Que ya haya dado un cambio ahora ¡híjole" ahí si no entiendo las razones". Asimismo, Sirgo puntualizó sobre el juicio: "No es la misma Amber que yo conocí".

Lanús y Heard se conocieron en 2006, en ese entonces, Valentino tenía 31 años mientras que Heard tenía 20, momento en que daba sus primeros pasos como actriz. La pareja estuvo junta por 10 meses y a pesar de que pensaron en casarse, finalmente no lo hicieron.

Amber y Valentino no solían dar tantos detalles sobre su relación. | FOTO: Twitter @spicyaquariuus

Valentino Lanús trabajó como actor de telenovelas desde 1997 hasta 2017 cuando decidió alejarse de los foros de grabación, entre las producciones de Televisa en las que participó destacan: "Alborada", "Primer amor… a mil por hora" y "Mariana de la noche".

Ahora, Lanús viaja por el mundo y se convirtió en un guía espiritual, lo cual ha repercutido en su estilo de vida y en su físico a través del cual, irradia paz y buena energía.

Valentino ahora es un guía espiritual. | FOTO: Instagram @valentinolanus_

