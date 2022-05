¿Adiós Amber Heard? Fans exigen que Lily-Rose, hija de Johnny Depp, sea Mera en Aquaman 2

Hace casi un mes empezó el controversial y mediático juicio entre Johnny Depp y su ex esposa, la actriz Amber Heard, a quien el histrión demandó por difamación tras publicar hace cuatro años una columna en el diario The Washigton Post en el marco del movimiento "Me Too", donde lo acusó de violencia doméstica y de género.

Durante las últimas semanas, ambas personalidades han subido al estrado y ventilado detalles de la relación íntima que mantuvieron desde 2012, cuando se conocieron, y hasta 2016, cuando Heard solicitó el divorcio tras señalar que Depp la maltrataba. A raíz de este caso, el actor fue "cancelado" y perdió contratos importantes, como el que tenía en las sagas de Animales Fantásticos y Piratas del Caribe.

Desde que comenzaron los problemas legales entre ambos, Johnny Depp ha tenido papeles menores y pocos contratos, no así Amber Heard, cuya carrera se catapultó justo el año en que lanzó el controversial artículo por el que hoy está demandada, ya que en 2018 se estrenó Aquaman, cinta del Universo Extendido de DC (DCEU) que protagoniza con Jason Momoa.

En ella da vida a Mera, quien además de ser el interés amoroso del protagonista también fue criada por la mamá de Arthur Curry/ Aquaman para convertirse en la próxima reina de los mares. Su personaje posee poderes hidrocinéticos y telepáticos que le permiten controlar su entorno y comunicarse con otros atlantes.

Fans no quieren a Amber como Mera; ya tienen su reemplazo

Mera fue importante para la trama y el éxito de la cinta en 2018, por lo que se confirmó una segunda entrega que llegará a los cines en marzo del próximo año; sin embargo, ante los recientes acontecimientos en el juicio, que han dejado en evidencia que Amber Heard podría haber mentido en las acusaciones que hizo contra Depp, tanto los fans del actor como los de Aquaman han pedido que la actriz no vuelve a a interpretar a la futura reina de los mares.

De hecho, no es una petición nueva, ya que desde antes se rumoraba que Warner consideraba prescindir de sus servicios debido a la falta de química que tenía con Jason Momoa, quien da vida al rey de los atlantes. Mucho se había rumorado que la actriz Emilia Clarke sería la elegida, pues además de ser buena amiga del protagonista en la vida real, ya han trabajado antes juntos en la exitosa serie Game of Thrones.

Pero, a raíz del juicio que actualmente sostiene contra su ex esposo, Amber Heard podría tener sus días contados como Mera, ya que en el portal change.org circula una petición para que la despidan de Aquaman: The Lost Kingdom, la cual ha recaudado más de 3.5 millones de firmas en todo el mundo, pues se ha comprobado en las audiencias que quien cometió abuso doméstico fue ella.

Entonces, si Warner considerara quitar a la actriz del coprotagónico, quien se rumora sólo tiene 10 minutos en escena en la secuela de Aquaman, los seguidores del intérprete del Joven Manos de Tijera, Jack Sparrow, Willy Wonka y Sweeney Todd ya han encontrado a la mujer ideal para que tome las riendas del papel y sea la nueva Mera.

Se trata nada más y nada menos que de la modelo y actriz francoestadounidense Lily-Rose Depp, hija del propio Johnny Depp y su ex esposa, la cantante Vanessa Paradis. La joven de apenas 22 años lleva un largo camino recorrido, pues a su corta edad ha sido imagen de Chanel y ha participado en cintas como tusk, Yoga Hosers, Moose Jaws, Planetarium, La Dansesuse, A Faithful man, El Rey y Voyagers.

Lily-Rose es ahijada del cantante Marilyn Manson, uno de los mejores amigos de Johnny Depp, y si llegara a ser considerada como Mera para la secuela de Aquaman, significaría una suerte de venganza contra Amber Heard, afirmaron los fans en redes sociales.

Además, se sabe que la talentosa joven no tuvo una buena relación con la ex esposa de su papá, por lo que no asistió a su boda en 2015; un año después Depp salió en defensa del actor ante las primeras acusaciones de Amber Heard por abuso físico.

