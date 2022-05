¿Amber Heard se "metió" algo durante el juicio? Captan polémico VIDEO y desata rumores de "drogadicción"

Amber Heard se ha vuelto tema de conversación en redes sociales después de que se hiciera viral un video en el que se puede ver a la actriz supuestamente "introduciendo" a su nariz algo, durante el juicio contra su exesposo Johnny Depp. Las imágenes han desatado varias reacciones entre los usuarios, y hasta han dicho que tiene un problema de "drogadicción".

Este jueves, Heard continuó con sus declaraciones en contra de su exmarido, el protagonista de 'Piratas del caribe', en el juicio que mantienen ante un juzgado de Fairfax, Virginia, en Estados Unidos. Las audiencias han sido televisadas, por lo que los fanáticos de ambos artistas han podido darle seguimiento, y es por esa razón que algunos lograron captar el momento en el que se ve a la actriz de 36 años llevando sus manos a la nariz.

Captan polémico video de Amber Heard durante el juicio

El 5 de mayo, la protagonista de 'Aquaman' se subió al estrado para contar un terrible momento que vivió durante su matrimonio con Depp. En su declaración, la artista de Hollywood narró que en marzo de 2015, cuando el actor se encontraba grabando la quinta película 'Piratas del Caribe' en Australia, tuvieron una discusión en donde Johnny Depp la amenazó y la penetro con una botella.

“Recuerdo que no quería moverme porque no sabía si estaba rota (...). Solo recuerdo haber pensado: ‘Por favor, Dios, por favor, espero que no esté rota'”, dijo entre lágrimas y sollozos Amber, durante su declaración al jurado del estado de Virginia.

Tras la transmisión del juicio, usuarios en redes sociales hicieron viral un video en donde se ve a Amber Heard tomando un papel, para supuestamente limpiarse, y después, al cubrir su dedo, lo introduce a sus fosas nasales y hace gestos como si estuviera "inhalando" algo. "WTF?! ¿Amber Heard se acaba de meter algo en la nariz?", escribió en el usuario de Twitter @JuanitoSay.

El clip ha provocado diferentes reacciones entre los internautas, pues mientras unos la acusan de ser "drogadicta", otros la han defendido argumentando que sólo se está limpiando la nariz, ya que estuvo llorando durante toda la audiencia al recordar algunos de los sucesos más traumáticos que supuestamente vivió a lado de Johnny Depp.

Debido a que el juicio de Johnny Depp y Amber Heard ha sido muy mediático, los fanáticos han tomado un bando y aunque los ataques contra la actriz 'Tierra de Zombies' se han vuelto más fuertes, hay quienes aseguran que ambos fueron violentos en su relación.

