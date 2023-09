“Qué son trece”: niño del video viral reaparece en un anexo, no creerás como luce

“¡Que son trece!” fue la frase con la que en el lejano año del 2015 un niño originario del estado de Nuevo León se hizo viral en redes sociales luego de haber sostenido un desencuentro con un empleado de una tienda por una diferencia de precios y debido a que el menor decidió no explotar su fama no se supo nada de él durante los últimos ocho años, sin embargo, recientemente reapareció en plataformas digitales pues por auténtica casualidad fue encontrado por unos influencers que estaban grabando en un centro de rehabilitación al que se le conoce como anexo.

Como se dijo antes, fue hace ocho años atrás cuando un niño de nombre Tony Ramírez se hizo viral debido a que la inflación le jugó una mala pasada pues, tal y como siempre acostumbraba pretendía comprar dos refrescos de cola y una gomita por 14 pesos, sin embargo, el empleado de la tienda le indicó los nuevos precios, pero el niño que apareció en la grabación solo en short no se resignó del todo y le arrancó un pedazo a una gomita para retirarse bailando y con la amenaza del tendero de acusarlo con su abuelita.

En su momento, este video se hizo viral y duró semanas en tendencia, incluso, se hicieron parodias, memes y hasta canciones en las que se incluía su famosa frase de “¡Qué son trece!”, no obstante, como se dijo antes, el menor no intentó sacar provecho de su fama y decidió mantener un perfil bajo durante los años siguientes.

Este fue el triste final del niño viral que decía “¡que son trece!”

Fueron los influencers del canal llamado “La Granja Sanitaria” quienes hace unas semanas atrás visitaron un anexo llamado “Crea2 proyecto de vida”, el cual, se ubica en Guadalupe, Nuevo León y mientras interactuaban con los internos descubrieron que uno de los jóvenes era niño que se hizo viral gracias a la frase de “que son trece”, lo cual, provocó un gran furor pues incluso reprodujeron el afamado video para comprobar que sí se trataba de la misma persona.

Los influencers trataron de entrevistar al joven, sin embargo, les resultó sumamente difícil sacarle algunas palabras debido a que era evidente que estaba nervioso y al borde de una crisis de ansiedad, no obstante, solo confirmó que sí era el niño del video, además, confesó que el tendero sí cumplió su palabra y lo acusó con su abuelita, quien sí lo regañó.

Reaparición del niño viral causa furor en redes

Cabe mencionar que los integrantes de “La Granja Sanitaria” ya no insistieron más para obtener información sobre el joven y siguieron entrevistando a otros internos, no obstante, a lo largo del video el ahora joven volvió a aparecer y se pudo ver que sus facciones siguen prácticamente iguales, no obstante, se le pudo ver sumamente delgado, aparentemente por el consumo de sustancias ilícitas.

Como era de esperarse, la reaparición del niño viral causó un gran furor en plataformas digitales donde cientos de internautas lamentaron su triste destino, incluso, hubo algunos que se ofrecieron a ayudarle para que pueda tener una nueva oportunidad cuando se rehabilite.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Lyn May sufre una fuerte caída al intentar bailar con dos hombres, imágenes genera preocupación

La muerte de Bart: el supuesto capítulo perdido de Los Simpsons que aterrorizó a sus fans