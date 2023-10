Tras 7 años lejos de las telenovelas mexicanas, Fernando Colunga reaparece, así luce: "no estaba desaparecido"

El famoso galán de televisión, Fernando Colunga se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de reaparecer frente a las cámaras de televisión tras varios años ausente, noticia que dejó en completo asombro a sus millones de seguidores por todo el país.

A sus 57 años de edad el actor mexicano se ha consolidado como uno de los grandes referentes de las telenovelas gracias al excelente trabajo que ha realizado en producciones como "La usurpadora", "Mañana es para siempre" y "Soy tu dueña", por lo que su repentina aparición no pasó desapercibida para nadie.

La mañana de este martes 3 de octubre el programa "Sale El Sol" compartió las primera declaraciones de Fernando Colunga tras confirmar su regreso a las telenovelas para protagonizar la nueva versión de "El Maleficio". Sus palabras no pasaron desapercibidas para nadie.

Tras 7 años alejado de las telenovelas mexicanas, Fernando Colunga dijo que está muy contento de volver a nuestro país para protagonizar la nueva edición de "El Maleficio". Dijo que su papel será el de protagonista y espera que los televidentes queden conformes con el resultado.

Finalmente el galán de televisión dijo que no estaba desaparecido y todo este tiempo tuvo distintos proyectos de televisión. Se mostró muy contento por la nueva oportunidad que se le presentó en México y aún mejor con una de las telenovelas más exitosas en nuestro país.

"No estaba desaparecido, me la he pasado trabajando", contó.