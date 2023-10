Sherlyn rompe el silencio sobre su inseminación artificial, ¿permitirá que su hijo conozca a su papá?

Para muchas personas, la maternidad o paternidad es uno de los regalos y experiencias más anheladas en la vida, esto a su vez se expresa en la decisión de algunas mujeres de convertirse en madres a través de la inseminación artificial, este es precisamente el caso de la actriz y cantante Sherlyn González.

La famosa recordada por su personaje de Gabriela Chávez Rey en "Clase 406" decidió convertirse en mamá soltera en 2020, esto a través de un procedimiento médico que permite que las mujeres queden embarazadas sin la necesidad de una relación sexual con un hombre.

Sherlyn y su pequeño hijo André. Foto: IG @SHERLYNY

En el caso de la inseminación artificial, la mujer o la pareja selecciona un donante de esperma. Los donantes pueden o no ser anónimos, pero siempre proporcionan información médica, así como rasgos personales y ahora la famosa ha dado más detalles respecto a su elección para el donante, así como si dejaría o no que su hijo André lo conociera cuando fuera mayor.

“Hacemos la selección, pude ver una foto de él cuando era chiquito, que es muy hermoso, porque entonces empiezas a hacerte una historia y empiezas a tenerle gratitud a alguien que no conoces, y es fantástico”, reveló Sherlyn durante una entrevista con Alejandro Chabán.

Te puede interesar: Sherlyn quiere ser madre nuevamente; ¿volverá a usar inseminación artificial?

Es importante tener en cuenta que en muchos casos de inseminación artificial de donante, los donantes llevan a cabo el proceso de forma anónima y, por lo tanto, su identidad se mantiene en secreto. Sin embargo, a medida que los hijos crecen, pueden desarrollar la curiosidad por conocer a su padre biológico, por lo que Sherlyn desde el primer momento que decidió ser mamá con este método evaluó todas las posibilidades y consecuencias.

La famosa comparte diversos momentos felices con su pequeño. Foto: IG @SHERLYNY

La famosa aseguró que hizo este proceso en una clínica en la ciudad de Nueva York, y que tras evaluar la situación, ella ha llegado a la conclusión de que si su hijo lo desea, ella está dispuesta a que el pequeño André conozca a su papá biológico, pues el donante previamente habría autorizado este vínculo.

“Hay una posibilidad que tiene, hay como una ventana una vez en la vida, ya decidirá André si quiere, pero al donante no le genera ningún vínculo de responsabilidad, ni de responsabilidad económica, y hay gente que dice ‘yo solamente dono y no quiero saber nada, ni que me cuenten’, pero esa es una decisión del donante", aclaró la famosa respecto a este proceso para concebir.