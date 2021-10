"Soy la peor mamá”, dice Sherlyn tras las críticas por justificar mordida de su perrita a su hijo

Recientemente la actriz mexicana ha tenido complicaciones en las redes sociales debido a las críticas que ha recibido por el suceso que sufrió su hijo André. Al regresar del trabajo, se percató del infortunio, y descubrió que su mascota había mordido a su hijo en la cara, debajo del ojo. Entre sus declaraciones, comentó que asistió al pediatra del menor de inmediato, quien aseguró que las heridas no representaban un mayor peligro.

Ante la abrumadora ola de críticas que recibió tras publicar la foto donde mostraba el daño causado por su canino, la actriz manifestó su incomodidad y se denominó a sí misma “la peor madre” ante los señalamientos que recibió por el incidente.

“Yo la peor: En días pasados les platiqué que mi perrita Neni, mordió a @andrenuestrobebe. En mis historias les explicaba que André mi bebe es intenso y qué tendrá que aprender a tratar con más delicadeza a mi perra, Seguido de eso llegaron muchos comentarios diciéndome cosas como: “tienes que dormir a la perra”, “Es necesario que la regales”, “No cuidas a tu hijo”, “Quieres más a tu perro que al bebé”, “Eres una mala mamá”, “Eres irresponsable”. Y si el decir que un niño tiene la capacidad de aprender cosas que un animal no puede, me hace mala mamá, les tengo noticias soy la peor, porque además no pienso regalar, ni dormir a mi perra, ni prohibirles que sigan conviviendo”, expresó Sherlyn por medio de su cuenta de Instagram.

También te puede interesar: La vez que Lyn May se peleó con Carmen Campuzano EN VIVO; ¡Se dijeron de todo!

La actriz aseguró que la gente en las redes sociales agravó innecesariamente la situación, y explicó detalladamente como se desenvuelve la relación entre ella y su hijo, por lo que aseguró que está convencida en haber hecho un buen trabajo como madre en los últimos años y se mostró inconforme con las diversas críticas que recibió.

“Llegue a leer notas en las que incluso decían que estuvo a punto de sacarle un ojo (cuando tuvo un rasguño que fue revisado por su pediatra). Las redes sociales nos han dado la posibilidad de opinar sobre temas de los que muchas veces ni siquiera sabemos. Y nos volvimos autoridad y jueces de la vida de los demás. Les tengo noticias, hago muchas cosas más que también están mal vistas, elegí ser mamá sin un papá para André, duerme en mi cama, mientras sea posible quiero tenerlo tan cerca como pueda, no le pongo babero, le permito experimentar con su comida, cuando siento que hace frío decido no bañarlo, de vez en cuando le doy dulces, no lo dejo que llore, soy de la idea que mientras pueda evitarle cualquier sufrimiento lo voy a hacer aunque tenga 40 años, lo dejo estar descalzo, hemos jugado bajo la lluvia, hay días en los que no se quiere dormir temprano y no lo forzó a hacerlo aunque este implique romper la rutina, dí lactancia un año y un mes, aunque muchos me decían que ya era suficiente, lo dejo comer con la mano cuando así decide. ¿y saben qué? pienso seguir haciéndolo”, manifestó la cantante mexicana.

De igual forma, Sherlyn no retrocedió ante las respuestas de sus publicaciones e hizo referencia a las mujeres que son madres y la juzgaron por el accidente, a quienes las tachó con un tono irónico de "mamás perfectas".

. “¿Cuándo entenderemos que la maternidad es un viaje personal? @andrenuestrobebe Es un niño feliz, Sano, Fuerte, Seguro y lo más importante es que es un niño muy amado y deseado y cuidado. Comparto esto porque quiero pensar que todas las que me escribieron todas esas cosas son mamás perfectas, a las que nunca se le ha caído de la cama su hijo, o nunca se ha raspado una rodilla”.

La actriz mexicana también optó por hacer un llamado a las mujeres e incitó en sus comentarios el respeto entre el género. Además, se expresó orgullosa de su labor materno respecto a su primogénito y aseguró, gracias a los señalamientos de las madres en sus redes sociales, que las "mamás perfectas" no existen.