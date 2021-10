La vez que Lyn May se peleó con Carmen Campuzano EN VIVO; ¡Se dijeron de todo!

La famosa actriz de cine y vedette mexicana Lyn May, ha desatado polémica, luego de revelar que estaba embarazada a sus 68 años de edad, lo cual ha generado comentarios tanto en medios de comunicación como en redes sociales por parte de miles de internautas, sobre todo en Twitter.

Vale la pena destacar que Lyn May es una de las actrices más reconocidas en México, pues participó en decenas de producciones, entre ellas exitosas cintas como “Perro callejero”, “Las perfumadas”, “La casa de la noche'', y'' Las ficheras”.

Sin embargo, la polémica siempre ha estado cercana a su nombre, y ahora el escándalo ha crecido luego de que en redes sociales revivieran un polémico video en el que la vedette mexicana tuvo una fuerte pelea con otra conocida mujer del gremio del espectáculo, y se trata nada más y nada menos que de Carmen Campuzano.

Lyn May y Carmen Campuzano se insultaron en vivo

Fue a través del programa “Con todo” donde ambas fueron entrevistadas y sorprendió la tremenda pelea que protagonizaron en televisión en vivo.

De acuerdo a lo que se ha dicho, la pelea comenzó debido a que ambas famosas tenían un profundo amor por Andrés García.

En los primeros minutos de la entrevista, en donde se puede ver a ambas famosas conectadas vía streaming, Carmen Campuzano reveló que había escuchado previamente todas las malas palabras e insultos que había dicho la vedette sobre ella, y Campuzano admitió que en aquel momento era una drogadicta en recuperación, por lo que desconocía el hecho de que Lyn May la hubiera atacado.

Luego de estas declaraciones fue que comenzó el roce, pues May no se quedó callada y aclaró que no tenía ningún problema contra ella y que incluso lo único que sentía era lástima, pero como mantuvo una relación con Andrés Andrés García aseguró que tal vez por eso Campuzano tenía resentimiento.

Lyn May critica las adicciones de Carmen Campuzano

Por su parte, la exreina de belleza no pudo quedarse callada ante las declaraciones de la vedette y aseguró que el mundo entero sabía a lo que Lyn May se dedicaba y que a comparación de ella, que es una reina y una dama con clase, Lin May no tenía con qué defenderse.

Sin embargo, ante tales declaraciones, la vedette mexicana aseguró que no tenía como argumentar sus declaraciones, pues nada más se la pasaba en hospitales drogada.

Si nada más te la pasas en hospitales drogada, todo el tiempo, que lástima me das, un mes bien y al mes siguiente de nuevo en el hospital porque ya se drogó, mejor deberías de comer bien y dejar tus adicciones porque ya eres un esqueleto rumbero”, agregó la vedette.

Estas declaraciones aludieron a las adicciones que Carmen Campuzano ha reconocido públicamente, especialmente a la cocaína, y ante tales declaraciones Carmen Campuzano solamente se rió y aseguró que la vedette se estaba colgando de su nombre para adquirir publicidad, mientras que Lyn May le contestó que ella no necesitaba publicidad, pues tenía en su legado más de 100 películas.

Pues será lo que quieras, pero yo acabo de ver a Andrés García hace dos días y te puedo probar lo que estoy diciendo”, aseguró Lyn May, reafirmando que ella sostiene una relación con Andrés García, y que éste sería el motivo por el cual Carmen Campuzano estaba enojada con ella.