"Soy una maestra de vida", Carmen Campuzano le responde a quienes la señalaron por su rostro: VIDEO

Aunque muchos no lo recuerdan, la modelo Carmen Campuzano era toda una estrella en el mundo del modelaje a principios de la década de los 90; sin embargo, todo cambió cuando una bacteria atacó su rostro, mismo que se fue deformado por su problema con las adicciones.

Después de luchas constantes y múltiples cirugías reconstructivas, la también actriz reapareció con la firme intención de exponer su caso ante la sociedad y cómo se puede salir adelante a pesar de la adversidad.

En una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, la Campuzano le extendió sus agradecimientos a todas las personas que la han apoyado de manera incondicional en su recuperación de las adicciones. Ahora se considera toda una "maestra de vida":

"Gracias infinitas a todos los que me han ayudado, desde recuperarme de las adicciones, hasta ahora a ser una gran maestra de vida, una gran tanatóloga y consejera en adicciones… He puesto en práctica mi profesión en ese sentido porque tengo mucha experiencia y me encanta volver a la vida a las personas", explicó de manera virtual para el programa.

Carmen Campuzano participó en la pasarela de CASADI. Foto: Instagram

No le afectan las críticas por su aspecto

Las adicciones y el leptospirosis que adquirió le afectó de manera severa el rostro a la modelo, hecho que propició que más de uno la señalara por años; sin embargo, esto le fue dando valor y fuerza para salir adelante. Ahora, con las redes sociales, donde las personas se esconden tras un monitor, es más complejo, pero ella ha logrado salir adelante.

"Esos tiranos, que en un momento hicieron sufrir mi corazón, pues me hicieron un gran favor. Todo es cuestión de actitud, pero se necesita inteligencia emocional, que hay que prepararla para poder darle vuelta a todo esto", mencionó.

Campuzano, que engalanó la pasarela de diseñadores nacionales organizada por la Casa del Diseño Independiente (CASADI), mencionó que comparte cursos y conferencias donde comparte todo el conocimiento que ha adquirido a través de los años.

"Imagínate todo lo que yo trabajé y todo lo que yo me reinventé, todo lo que me renové, tengo todo el conocimiento para ayudar a la gente en su forma de vida como quererse. Es muy importante quererse y abrazarnos, eso se los transmito a mis alumnos y a mi gente".

