Sherlyn quiere ser madre nuevamente; ¿volverá a usar inseminación artificial?

Hace casi un año, la guapa actriz Sherlyn se convirtió en mamá, luego de un tratamiento de inseminación artificial, y como ser madre le ha encantado, la idea de volver a tener un bebé y darle un darle un hermanito a su primogénito no le sale de la cabeza últimamente, por lo que lo está pensando seriamente.

“Fui a una clínica en Nueva York; fue más fácil de lo que imaginé. Es un embarazo dulce, amoroso y muy deseado”, explicó sobre su decisión de convertirse en madre soltera en diciembre de 2019, cuando la también cantante Sherlyn dio a conocer que estaba esperando a un niño.

Aseguró que dejó los estereotipos a lado y que en su momento le explicará a su hijo, cuando tenga la capacidad de comprender “le diré que fue deseado y planeado con todo el amor”, detalló Sherlyn, quien en la actualidad tiene 35 años, en una entrevista sobre la vida de su hijo André.

Constantemente comparte fotos con su bebé. Foto: Especial.

A Sherlyn le encanta la idea de volver a ser madre

La ex esposa de Gerardo Islas, empresario y político mexicano, anunció que muy pronto podría comenzar el proceso de ser mamá de nueva cuenta, “me gusta ser mamá, se me da fácil y creo que si no te aplicas en tener hijos, después le vas dando largas y ya no tengo tiempo para eso”, argumentó.

Sherlyn González dijo que para ella ha sido muy fácil y placentero ser mamá, debido a que su actitud estaba predispuesta para eso, “si te la vives quejándote, la maternidad puede ser muy pesada, pero la verdad es que lo he disfrutado mucho y valoro los días con mi hijo”, mencionó.

Sherlyn, villana de ¿Qué le pasa a mi familia?, recientemente también se pronunció en contra del programa Suelta la Sopa, pues según ella siguen intentando buscar al padre de su hijo André, pero en realidad dijo estaba cansada del mismo tema y que se sentía violentada.

msb