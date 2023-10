Bella actriz del Cine de Oro que actuó junto a Pedro Infante terminó en el olvido, rodeada de basura y abandonada por sus hijos

Una de las épocas doradas para el mundo del entretenimiento en México ocurrió con el Cine de Oro, donde se consolidaron grandes actores y actrices que van de Pedro Infante, Pedro Armendáriz y Miguel Inclán hasta María Félix, Silvia Pinal o Dolores del Río, quienes se consagraron hasta dejar un legado que en la actualidad es recordado; sin embargo, así como los protagonistas se robaban todos los reflectores, los talentos de reparto hicieron posibles cada una de las historias con sus personajes secundarios u antagónicos.

Es por ello que en pleno 2023 resulte casi imposible enlistar a cada uno de los famosos que se hicieron populares entre el público aunque nunca llegaron a papeles de protagonistas ni dejaron una innumerable lista de filmes en los que participaron. Asimismo, dentro de los cientos de nombres que forjaron el Cine de Oro mexicano también destacan aquellos que tras triunfar y alcanzar la fama, quedaron en el olvido, con enfermedades incurables, pidiendo limosna, suicidándose o incluso rodeados de basura.

Bella actriz murió en el olvido, rodeada de basura y abandonada por sus hijos

Aunque parezca difícil de creer el último de los casos sí ocurrió y llevó a que una bella actriz de la época -que tuvo la suerte de trabajar junto a Pedro Infante, Luis Aguilar, Fernando Soler, Isabel del Puerto y con el director Luis Buñuel- a abandonar su carrera para centrarse en una vida más familiar. Lastimosamente, la suerte no le jugaría a su favor y la llevaría a quedar en el olvidado y bajo los cuidados de sus vecinos, quienes la acompañaron pese a sus graves problemas de salud y condiciones insalubres de su hogar.

Se trata de la actriz Alma Delia Fuentes, a quien muchos recuerdan por la película de Luis Buñuel "Los Olvidados", pues ahí dio vida a "Meche" y al tan solo ser una niña, este proyecto la llevó directo al estrellato hasta el punto de compartir pantalla con Pedro Infante a "A toda máquina" y en "La barca de oro". Pero sus decisiones, como abandonar su carrera cuando se encontraba en su mejor punto para dedicarse por completo a su familia la llevaron al olvido y a ser abandonada por sus cuatro hijos.

¿Quién es Alma Delia Fuentes?

Alma Delia Susana Fuentes González, mejor conocida por su nombre artístico fue una querida actriz mexicana; nació el 22 de enero de 1937 en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que realizó su debut en el mundo actoral cuando tan sólo tenía 10 años de edad al participar en "Sinfonía de una vida"; aunque entre sus proyectos más recordados destacan los relacionados al Cine de Oro, lo cierto es que también forjó su carrera en el teatro, pero fue "Los Olvidados" lo que la llevó a ser nominada en los Premios Ariel por mejor actuación infantil.

¿Qué pasó con Alma Delia Fuentes?

Como adelantábamos, la actriz tuvo uno de los finales más trágicos de las últimas décadas, ya que a pesar de su talento nato para la actuación y la aceptación del público, en 1970 tras el estreno de "Fallaste corazón", tomó la drástica decisión de ponerle fin a su vida actoral, algo que ya había ocurrido en la década de los 50s, pero en esta ocasión con mayor convicción, pues sus planes de vida habían cambiado significativamente tras contraer matrimonio y tener a sus cuatro hijos.

Según lo poco que se sabe sobre su vida privada, Alma Delia Fuentes contrajo matrimonio con Julio Azcárraga y fruto de su amor procrearon a tres hijas y un hijo: Alma Delia, Ana Rosa, Bertha Eugenia y Julio. El paso de los años no dejó frutos favorables en la familia, pues los enamorados terminaron por divorciarse y más tarde un segundo matrimonio en la vida de la actriz también terminó por no ser próspero.

A pesar de ello, en lo económico se sabía que la estrella del Cine de Oro había forjado una buena fortuna que le permitió comprar una lujosa mansión en Naucalpan de Juárez en el Estado de México, así como cuidar de sus cuatro hijos y mantenerlos, al menos así ocurrió mientras se mantuvo alejada del ojo público desde la década de 1970, pues en el año 2016 todos los reflectores se centraron de nueva cuenta en la actriz. ¿La razón?, que sus vecinas comenzaron a pedir ayuda para rescatarla de las terribles condiciones en las que se encontraba.

Los reportes que saltaron a la prensa y escandalizaron a sus fans dieron a conocer que Alma Delia Fuentes terminó en el olvido y abandonada por sus propios hijos, razón por la que su mansión ya no era lo que fue décadas atrás y en su lugar la propiedad se encontraba repleta de basura y excremento. Por si fuera poco, de la bella actriz quedaba muy poco, pues según afirmaron sus cuidadoras que no eran más que mujeres que vivían cerca de ella, no tenía la forma de bañarse, su sustento era tan poco que sólo comía lo que ellas le llevaban y al no poder ingresar a la casona, terminó por vivir en el garage.

En ese mismo año también trascendió gracias a Maxine Woodside que una de sus hijas regresó por su madre luego del escándalo e indignación que generó el saber las condiciones insalubres en las que se encontraba; sin embargo, la medida no fue suficiente para salvar su vida. Tiempo después se informó que la actriz falleció el 2 de abril de 2017 a los 80 años a causa de las distintas complicaciones de salud que tuvo por su estilo de vida.

De acuerdo con los reportes, el bello rostro del Cine de Oro perdió la vida a causa de la sepsis y osteomielitis que, según el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales (NIH, por sus siglas en inglés), esta primera "es una afección médica grave, causada por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección" que termina por alterar la circulación sanguínea y "priva a los órganos de nutrientes y oxígeno, y causa daños en los órganos". Mientras que la osteomielitis "es la infección de los huesos", según Mayo Clinic, y que aunque antes se consideraba como una afección sin cura, en la actualidad es tratable sin poner en riesgo ni la salud ni el bienestar de los pacientes.

