“Sylvia Pasquel no es buena persona”: Alfredo Adame habla sobre la ausencia de la actriz en la boda de Michelle Salas

Alfredo Adame fue cuestionado por la prensa sobre su exfamilia política, Sylvia Pasquel y el accidente que tuvo en Europa que le impidió asistir a la boda de su nieta Michelle Salas a lo que el actor respondió contundente que no tenía nada que opinar de ella ya que no le caía bien.

“Ni fuimos amigos, ni cuñados, para mí no existe”, enfatizó Alfredo Adame.

Los medios de comunicación lo abordaron debido a que la media hermana de Alejandra Guzmán es también media hermana de Rocío Banquells y de su exesposa Mary Paz Banquells, ya que el verdadero nombre de la reconocida actriz es Sylvia Banquells Pinal pero su nombre artístico es Pasquel, su padre fue Rafael Banquells.

“Sylvia Pasquel no me interesa en lo más mínimo, no es una buena persona”, recalcó Alfredo Adame.