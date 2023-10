Las telenovelas turcas se han ganado un lugar especial en el corazón de espectadores de todo el mundo. Con sus historias emotivas y universales que tocan temas como el amor, la familia y la amistad, estas producciones se han convertido en un fenómeno global, y su popularidad sigue en constante crecimiento.

Sin embargo, en medio de este éxito internacional, surgió una propuesta que desafió las normas y, en última instancia, fue prohibida en su propio país de origen, Turquía.

Telenovela turca prohibida en Turquía

La telenovela turca que está prohibida en Turquía, pero es un éxito en el resto del mundo se llama "If Only" (traducida como "Si lo hubiera sabido"), creada por Ece Yorenc. La serie, originalmente destinada a ser emitida en Turquía, se vio envuelta en una polémica que resultó en su cancelación por parte de Netflix debido a la queja de las autoridades turcas sobre un personaje homosexual. La controversia puso de manifiesto las tensiones en torno a la representación LGBT en Turquía.

La serie, originalmente destinada a ser emitida en Turquía, se vio envuelta en una polémica que resultó en su cancelación por parte de Netflix. | Créditos: Netflix

La trama de "If Only" prometía ser una historia emotiva, centrada en la vida de Reyhan, una madre de gemelos infelizmente casada. De repente, es transportada 30 años atrás, a la noche en que su esposo le propuso matrimonio. A pesar de que la guionista afirmó que no incluiría escenas de sexo gay ni contacto físico entre el personaje homosexual y otros personajes, las autoridades turcas se negaron a conceder el permiso para la producción de la serie.

"Debido a un personaje gay, no se concedió el permiso para filmar la serie y esto es muy aterrador para el futuro", afirmó la guionista en una entrevista con el sitio web de cine turco Altyazi Fasikul, según el Financial Times.

A raíz de esta prohibición, "If Only" encontró una nueva oportunidad en España, donde fue adaptada para el público español y luego llevada a América Latina a través de Netflix. La serie, renombrada como "Si lo hubiera sabido," rápidamente se convirtió en una de las favoritas en la plataforma de streaming.

La historia, según la descripción de Netflix, sigue a Emma, una mujer que, desencantada con su matrimonio y su situación familiar, desearía poder volver atrás en el tiempo para rechazar la propuesta de matrimonio de su esposo. Después de un inusual eclipse lunar, una falla en el tiempo la transporta de regreso a 2008, cuando tenía treinta años. Ahora, con la mente de una treintañera atrapada en su cuerpo de veinte, Emma tiene la oportunidad de reevaluar su vida y tomar decisiones informadas sobre su futuro.

Esta serie, que desafió las normas en Turquía, ha encontrado un nuevo hogar en América Latina, donde ha sido recibida con entusiasmo por el público femenino. La historia de "Si lo hubiera sabido" nos recuerda que, a pesar de los obstáculos y las prohibiciones, las historias emocionales y universales siguen siendo capaces de tocar los corazones de la audiencia en todo el mundo.

