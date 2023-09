¿Cómo criar un adolescente? Psicóloga brinda poderosas sugerencias para esta tarea muy difícil

La reconocida experta en psicología y autora de éxito, Lisa Damour, ha estado asesorando a adolescentes y sus familias durante más de 25 años. Su libro más reciente, "The Emotional Lives of Teenagers," se ha convertido en un éxito de ventas del New York Times, y sus consejos prácticos respaldados por investigaciones científicas han ayudado a muchas personas a comprender y abordar los desafíos emocionales y psicológicos de la adolescencia.

Como madre de dos hijas adolescentes, Damour entiende de primera mano la dificultad y, a veces, el temor que conlleva la crianza de adolescentes. En los últimos años, ha observado un aumento en los problemas de salud mental entre los adolescentes, especialmente entre las jóvenes.

En una reciente entrevista con The New York Times, Damour compartió su perspectiva sobre cómo ayudar psicológica y emocionalmente a los adolescentes a enfrentar el nuevo año escolar y los desafíos que puedan surgir.

Para criar adolescentes

En una época en la que se ha prestado una atención creciente a la salud mental de los adolescentes, Damour destaca la importancia de estar atentos a los signos de estados de ánimo prolongados de tristeza o enojo, así como al "afrontamiento costoso", en el que los jóvenes utilizan estrategias de afrontamiento perjudiciales como el abuso de sustancias o el uso poco saludable de la tecnología.

Damour enfatiza que la comunicación abierta es fundamental, pero también reconoce que los adolescentes a menudo desean abordar temas en sus propios términos y momentos. La experta aconseja a los padres que estén dispuestos a escuchar y a respetar las formas individuales en que sus hijos expresan sus emociones.

Sobre la resistencia de algunos adolescentes a las reglas parentales, Damour aconseja que los padres respondan con cariño y expliquen que, aunque los adolescentes eventualmente vivirán de manera independiente, por ahora son miembros del hogar y deben seguir las reglas que se establecen en base al respeto y la seguridad.

En relación con la evitación de situaciones, Damour advierte que la evitación solo refuerza la ansiedad y sugiere que, en la mayoría de las circunstancias, los adolescentes pueden enfrentar sus temores con estrategias para reducir la ansiedad.

Cuando se trata de amistades, Damour destaca que las relaciones a menudo cambian en la adolescencia, y es fundamental enseñar a los adolescentes a manejar los conflictos de manera justa y directa. También enfatiza que una amistad que no dure para siempre no necesariamente significa que nunca fue buena.

Por último, Damour alienta a los padres a asumir un papel de entrenador en lugar de intervenir de manera excesiva. Los padres pueden ayudar a los adolescentes a adquirir las habilidades necesarias para resolver problemas de manera independiente, preparándolos para una vida adulta exitosa.

Sigue leyendo

Así luce Meryem Uzerli, 12 años después de darle vida a Hurrem en 'El Sultán'

"Tu tiempo llama": un romántico k-drama en Netflix que no puedes perderte

El príncipe Harry vuelve a Londres sin Meghan Markle: ¿Qué es lo que ha pasado?