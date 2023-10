Tras siete años en VLA, querido conductor estelar abandona el matutino ¿se integra al equipo de Andrea Legarreta?

A partir de este lunes 2 de octubre “Venga la Alegría” experimentará una baja sumamente importante en su equipo estelar de conductores debido a que luego de siete años en el exitoso matutino de TV Azteca el apuesto y simpático Patricio Borghetti “abandonará” la producción de TV Azteca, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que se sabe acerca de esta drástica decisión del también actor de origen argentino, quien en redes sociales ya presumió cuál es su nuevo destino.

La decisión que tomó Patricio Borghetti de “abandonar” Venga la Alegría tomó por sorpresa a todos los seguidores del programa pues no hubo algún anunció o alguna situación que indicara que el presentador de origen argentino tuviera la intención de dejar el equipo encabezado por Sergio Sepúlveda y mucho menos de una manera tan repentina como ha ocurrido.

Patricio Borghetti es uno de los conductores más queridos de VLA. Foto: IG: patoborghetti

Hasta el momento, la producción de “Venga la Alegría” todavía no ha informado cuál es el plan que tomarán de manera emergente para suplir el lugar que dejó vacante Patricio Borghetti, sin embargo, se ha especulado que podrían recurrir a alguno de los conductores que participan en la edición de fines de semana del famoso matutino, no obstante, habrá que esperar para ver cómo es que resuelve esta situación la producción del exitoso programa.

Patricio Borghetti, el motivo de su salida de VLA y su nuevo destino

Como se dijo antes, Patricio Borghetti no hizo ningún anunció referente a su salida de “Venga la Alegría” en días previos, sin embargo, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde realizó una publicación en la que evidenció que el motivo de su salida del exitoso matutino de TV Azteca es por una razón personal pues resulta que realizó un romántico viaje a Islandia con su esposa, la también conductora, Odalys Ramírez, con quien se encuentra celebrando su aniversario número 10 y aunque no lo mencionó de forma explícita todo parece indicar que su ausencia de VLA solo será temporal, aunque todavía no se sabe cuándo es que regresará a ocupar su lugar estelar.

Patricio Borghetti se tomó unas vacaciones para viajar a Islandia con su esposa, Odalys Ramírez. Foto: IG: patoborghetti

“Viaje de aniversario 10, aunque ya llevamos 12 años de más grande amor, juntos. Islandia está resultando un lugar mágico para celebrar la suerte de poder compartir la vida contigo, Odalys” #Love #Amor #Familia”, fue el texto que escribió Patricio Borghetti en la referida publicación en la cual, comenzó a recibir decenas de felicitaciones de parte de sus fans y de otras celebridades de la farándula.

Patricio Borghetti todavía no revela la fecha de su regreso a VLA. Foto: IG: patoborghetti

Cabe mencionar que, ante la repentina “salida” de Patricio Borghetti de “Venga la Alegría” dio pie a que se rumorara que podría llegar al equipo de Andrea Legarreta, sin embargo, el argentino no ha dado señales de querer regresar a Televisa pese a que su esposa sea una de las conductoras más queridas de la empresa propiedad de Emilio Azcárraga, por lo que, por ahora, su ausencia solo se debe a que tomó sus vacaciones.

