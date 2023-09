Querido conductor de Venga la Alegría se convierte en papá otra vez

A pesar de los cambios que se han vivido en los últimos meses, la familia de Venga la Alegría sigue creciendo, pues el querido conductor, Pedro Prieto, anunció que se convertirá en papá otra vez. En sus redes sociales, el presentador compartió una serie de videos y fotos junto a su esposa, Titi Jaques, en la que mostró cómo reaccionó al enterarse que recibiría un nuevo integrante en los próximos meses, algo totalmente inesperado para la pareja.

El ex conductor que debutó en Hoy, se unió a Venga la Alegría Fin de Semana hace algunos días, sin embargo, fue bien recibido debido a que cuenta con muchos fans, no sólo por su trabajo en el matutino de Televisa, sino porque también tiene un podcast junto a su pareja que se ha vuelto muy popular. Es por esta razón que muchos fanáticos del programa y de sus redes sociales reaccionaron de forma positiva al anuncio de su nuevo bebé, por lo que se pueden ver comentarios deseándole lo mejor.

Pedro Prieto y Titi Jaques esperan a su segundo hijo IG @pedroprietotv

Pedro Prieto y Titi Jaques tendrán otro bebé

Este jueves 28 de septiembre, Pedro y Titi compartieron en su cuenta de Instagram un pequeño video en el que mostraron cómo se enteraron de que estaban en espera de su segundo hijo. "Se une un nuevo integrante a la familia!! Nos moríamos por compartirlo y que sean parte de todo este proceso tan lindo que estamos viviendo. Nuevo bebé en camino. Ya te queremos conocer, llenarte de besos y presentarte a tu hermano grande Leo. Te amamos", compartió la influencer en su plataforma de Meta.

En las imágenes se observa como Titi se realizó una prueba de embarazo y al ver que era positiva, mostró una cara de sorpresa. Posteriormente, grabó una segunda parte en el que le comunicó de forma inesperada a Prieto que se convertirían en padres por segunda ocasión, dejando sin palabras al conductor de VLA. En tanto, también habían otros clips recopilatorios en los que le informan a sus familiares la noticia y algunas imágenes del ultrasonido de su bebé.

Asimismo, el ex participante de MasterChef Celebrity también colocó un mensaje en su plataforma de Meta, en donde escribió una especie de carta a su próximo hijo. "Déjame que te cuente que muero por conocerte, no sé si seas niño o niña, eso da igual. Porque lo que sí sé es que no te va faltar amor. Te cuento un secreto? Vas tener a la mejor mamá y al hermano más divertido del mundo", son parte de las palabras que Pedro Prieto puso para acompañar un video junto a su esposa.

Pedro Prieto revela que perdió un bebé IG @pedroprietotv

Pedro Prieto revela que perdió un bebé

Pedro y Titi se convirtieron en padres de Leo en junio del 2022, y aunque en su podcast constantemente hablan del reto que implica cuidar a un bebé, al parecer estaban buscando tener otro hijo, así lo dejó ver en su publicación el actor y conductor. "Hacía unos meses mamá y papá perdieron un hermanito porque así lo quería Diosito. Por lo visto hubo un problema de envío y se equivocaron de familia".

SIGUE LEYENDO:

Brilló en Venga La Alegría, ahora traiciona a Sergio Sepúlveda y llega al elenco del programa Hoy con Andrea Legarreta