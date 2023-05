MasterChef Celebrity: Pedro Prieto es el segundo eliminado del reality show este 21 de mayo

El nerviosismo aumenta y surgen las rivalidades mientras avanza la competencia en la tercera temporada de "MasterChef Celebrity", donde famosos luchan mostrando sus habilidades culinarias para mantener su lugar. Este domingo 21 de mayo fue Pedro Prieto que no logró convencer con su platillo el paladar de los estrictos jueces, quienes deliberaron que fuera él quien abandonara la competencia y el sueño de llevarse el premio de un millón de pesos.

Los retos son cada vez más complicados en la "cocina más famosa de México" y con ello las alianzas se hacen presentes entre famosos que buscan conservar su lugar a toda costa, aunque en el camino el drama podría dar un giro ante la salida de otros participantes. Por ello, el desempeño en cada uno de sus platillos es indispensable para obtener una ventaja al ganar algunos de los privilegios que se ofrecen cada programa y con los que pueden llegar directo al balcón.

"Intenté hacer algo diferente, no lo de todos (...) Aprendí que no hay nada ni nadie que me borre esta sonrisa nunca, nunca", fueron la palabras del conductor al abandonar la competencia al borde del llanto mientras el resto de sus compañeros lo despidió con un abrazo y aplausos reconociendo su esfuerzo en el reality show, pese que no logró convencer a los estrictos jueces.

Avanzan en la competencia

Pedro Prieto se suma a Alejandro Lukini en la lista de participantes eliminados, pues el conductor dejó el reality show el primer programa en medio de una “penoso” desempeño, como lo describieron algunos fanáticos del programa en redes sociales. Esto debido a sus platillos que le ganaron fuertes críticas de los chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Alfonso “Poncho” Cadena.

Los famosos que permanecen en la competencia son: Poncho de Nigris, Manu Nna, Irma Miranda, Fabiola Campomanes, Eduardo Capetillo Gaytán, Jorge "El Tavieso" Arce, Lis Vega, Jimena Longoria, padre José de Jesús, Ana Patricia Rojo, Ivonne Montero, Paco Palencia, Emir Pabón, Cibernético, Alma Gómez ‘Cositas’, Gaby Goldsmith, Romina Marcos y Mónica Dionne.

