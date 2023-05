"MasterChef Celebrity": Alejandro Lukini es el primer eliminado del reality show este 14 de mayo

La tercera temporada de "MasterChef Celebrity" arrancó la noche de este domingo 14 de mayo en medio de nerviosismo y tensión entre los famosos que demostraron sus habilidades culinarias a los jueces, aunque fue Alejandro Lukini quien no logró convencerlos con su platillo y tras una intensa deliberación decidieron que fuera él quien abandonara el reality show el día de su estreno dejando con un mal sabor de boca a sus fans.

Famosos ya comienzan a realizar estrategias y alianzas en el programa donde conforme avanza la competencia surgirán rivalidades que pondrán a prueba tanto sus habilidades como lo que en un primer instante los unió a otro de los participantes. Mientras tanto, el primero reto de este domingo los llevó a formar equipos con los que salieron los primeros triunfadores, aquellos que conservan su lugar un día más.

Alejandro Lukini, el primer eliminado de "MasterChef Celebrity". Foto: TW @MasterChefMx

Aunque no ocurrió lo mismo con Alejandro Lukini cuyo desempeño en el primer reto habría generado dudas entre los chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Alfonso "Poncho" Cadena llevándolo directamente al desafío para evitar ser eliminado. Pese a sus esfuerzos, el platillo que preparó no resultó suficiente para conservar su lugar y fue así como se convirtió en el primero en abandonar la competencia.

“Me equivoqué al final, creo que el proceso iba bien (…) Me siento defraudado conmigo mismo, no con el programa, me siento muy mal porque soy muy competitivo”, dijo al borde del llanto el conductor de "La Isla" quien en su último platillo añadió un huevo crudo por el que recibió una de las peores críticas de la noche.

Estreno de "MasterChef Celebrity"

Tras meses de dudas entre los fans sobre los cambios que se realizarían en “MasterChef Celebrity”, hace algunas semanas comenzaron a revelarse los participantes y a la celebridad que tomaría el lugar de Tatiana como conductora. Se trata de Claudia Lizaldi, para quien el proyecto significa el regreso a la televisión y así lo hizo saber a través de redes sociales con un mensaje en el que expresó su alegría.

Poncho de Nigris, Alejandro Lukini, Manu Nna, Irma Miranda, Fabiola Campomanes, Eduardo Capetillo Gaytán, Jorge “El Travieso” Arce, Lis Vega, Jimena Longoria, padre José de Jesús, Ana Patricia Rojo, Ivonne Montero, Pedro Prieto, Paco Palencia, Emir Pabón, Cibernético, Alma Gómez “Cositas”, Gaby Goldsmith, Romina Marcos y Mónica Dionne, son los famosos que se disputan el millón de pesos.

En cuanto a los jueces, además del chef Adrián Herrera se suman esta temporada los chefs Zahie Téllez y Alfonso "Poncho" Cadena como los encargados de calificar los platillos de los participantes. Además, uno de los retos para ellos será hacer frente a los comentarios negativos de redes sociales por parte de los fans que no dudan en defender a sus participantes favoritos de las feroces críticas.

