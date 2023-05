Hospitalizan de emergencia al padre José de Jesús, ¿sale de "MasterChef Celebrity"?

La noche de este domingo 14 de mayo se estrenó la tercera temporada de "MasterChef Celebrity" en medio de nervios, entusiasmo y temor por la competencia entre los 20 famosos que participan; sin embargo, el padre José de Jesús causó gran preocupación entre los fans del programa luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado debido a un problema de salud que ya lo aquejaba.

En días recientes la revista TVNotas reveló que el sacerdote presentaba problemas de salud y debido a ello le realizaron una biopsia, esto debido a que en su antígeno prostático salió algo que generó sospecha entre los médicos que decidieron realizar más estudios para determinar qué era lo que estaba pasando.

Durante una entrevista para “Venga la Alegría” el padre José de Jesús reveló que tuvo que usar pañales durante algunas grabaciones del programa por la cantidad de veces que tenía evacuaciones, algo que despertó inquietud sobre su salud y recurrió a médicos para comenzar a hacerse estudios.

“No sé qué es lo que pasó, de repente comencé a tener más de 20 evacuaciones sanitarias, sin poderlas evitar y, por lo tanto, me hice estudios de cáncer y nada, estudios de bacterias, nada. Me operaron de la vesícula y nada, incluso me hice estudios de VIH y nada. Ahorita, por ejemplo, traigo pañal y la gente no sabe la situación, porque no tengo que estar predicando”, dijo.

Hospitalizan al padre José de Jesús

A través de sus redes sociales, el sacerdote informó que el sábado 13 de mayo fue hospitalizado luego de que se realizara un estudio deambulatorio por una mancha en la vejiga, mismo que arrojó como resultado que la próstata era la que estaba “invadiendo la vejiga”.

“Tuve que estar en cirugía una hora y media para un raspado. Así que ya no fue deambulatoria por lo que tendré que estar aquí dos días en estudio con una sonda, pero bendito sea Dios no hubo nada más seguirán los estudios y les pido que sigan en oración por mí. Que Dios les bendiga”, añadió.

Hasta el momento el padre José de Jesús no ha señalado si continuará en el reality show, mientras tanto fue parte del estreno junto a otras celebridades como Eduardo Capetillo Gaytán, Ivonne Montero, Pedro Prieto, Paco Palencia, Emir Pabón, Cibernético, Alma Gómez “Cositas” y “Mónica Dionne.

SIGUE LEYENDO:

Claudia Lizaldi brilla con elegante vestido dorado en el estreno de “MasterChef Celebrity”

MasterChef Celebrity 2023: participantes, conductora, jueces y todo lo que debes saber de la nueva temporada

MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Zahie Téllez, la nueva jueza que sustituyó a la Chef Betty?