"Travieso" Arce y Pocho Denigris protagonizan un enfrentamiento en MasterChef Celebrity: "No sirve para nada"

Arrancó la primera temporada de MasterChef Celebrity México 2023 con invitados de la farándula mexicana, de la conducción, del modelaje, de los deportes y hasta del internet.

Durante el reto, Poncho Denigris logró la tapa blanca. mismo que le dio un privilegio que le dio la oportunidad de unirse a un equipo cuando ya estaba muy avanzado el reto, y escogió al equipo azul donde tuvo la responsabilidad de marinar los cubos de salmón y montarlos en el plato.

Crédito: Instagram / Masterchef

Sin embargo, cuando se anunció el reto, Manu Nna expresó que no quería que ninguno de los dos privilegiados Lo que fue escuchado por Poncho, y aseguró que definitivamente no quería ser parte de ese equipo porque no congeniaban con sus actitudes, por lo que llegó al mismo del Travieso Arce.

"Yo vine al equipo azul a mandar", fue una de las primeras declaraciones que hizo el actor, conductor y modelo; lo que no fue bien recibido por la capitana, Fabiola Campomanes, quien le dijo que se pusiera a trabajar y realizar lo que le manden, pero entonces vino la primera pelea de la temporada.

Regañaron a Jorge "El Travieso" Arce, boxeador mexicano, porque tenía un poco de desastre en su mesa, los limones estaban junto al queso, entre otras cosas, y le echó un poco de culpa a Denigris, quien reaccionó de manera exagerada.

Crédito: Instagram / Travieso Arce

"El Travieso no sirve para nada. Yo pensé que sabía cocinar, pero no sirve para nada", fueron las palabras que mencionó frente a las cámaras de televisión.

Finalmente dieron a conocer que el equipo ganador era precisamente el de Poncho Denigris, quienes subieron al balcón, evitando casi por completo el reto de eliminación, pues dejaron claro que aún ahí arriba podrán bajar en algún momento, si así lo deciden los jueves.

