¿Traición? querido ex conductor que debutó en Hoy llega a reforzar Venga la Alegría

Los cambios en Venga la Alegría continúan, pues después de la serie de despidos que se han venido haciendo en el último año, ahora están sumando nuevos talentos. Recientemente, anunciaron la llegada de otro conductor que ampliará la familia de VLA, el cual tiene años de experiencia debido a que ya había estado al frente del programa Hoy, se trata de Pedro Prieto, quien al parecer se integra a la televisora.

Hace unos días, en las redes sociales del matutino de Tv Azteca anunció que próximamente agregarían a un nuevo conductor a la emisión. En sus cuentas oficiales publicaban mensajes para que los fans del programa especularan de quién se trataba, no fue hasta la noche de este viernes 8 de septiembre que revelaron la identidad del colaborador que estará en Venga la Alegría Fin de Semana, formato que no ha convencido al público desde inicios del año.

¿Quién es Pedro Prieto, ex conductor de Hoy?

En plataformas como Twitter e Instagram, compartieron una foto de Pedro Prieto para darle la bienvenida a la emisión matutina en la que compartirá cámara con Olga Mariana, Esmeralda Ugalde y Alex Sirvent, entre otros. "¡Bienvenido a la familia de #VLAFinDeSemana querido @PedroPrietoTv! No te lo pierdas el día de mañana a las 9:00 a.m. por @AztecaUNO", se puede leer en la publicación en la que invitan al público a no perderse la llegada del presentador.

Pedro es un conductor y actor originario de España, pero se dio a conocer en México después de comenzar su carrera en el programa Hoy de Televisa. En 2014, el entonces modelo participó en concurso en el matutino, en el que tenía que "disfrazarse" de "Cupido" portando unas alas y luciendo su abdomen marcado. A pesar de que había otros jóvenes igual de atractivos, fue el español que conquistó a las conductoras, y ganó la dinámica.

Este momento cambió su vida, pues después se convirtió en reportero del programa y posteriormente se hizo conductor debutando en la pantalla chica junto a Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl "El Negro" Araiza, Paul Stanley y hasta con Natalia Téllez, Macca Carriedo y Mauricio Mancera. Sin embargo, en 2020 dejó la emisión matutina para dedicarse a otros trabajos de actuación, pero regresó en los diferentes especiales que se hicieron para conmemorar los 25 años de Hoy.

El conductor también hizo trabajos de actuación al participar en telenovelas como "Antes muerta que Lichicta", y obras de teatro como "Toc Toc" y "Peter Pan". No obstante, su camino como presentador le dio la oportunidad de estar en Multimedios y después mudarse a Tv Azteca, ya que fue parte de MasterChef Celebrity 3. Ahora se integra al equipo de Venga la Alegría Fin de Semana, en donde reforzará la emisión que ha sido duramente criticada.

