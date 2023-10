Desde París, Karol G presume romántica cita y cautiva en el vestido metálico más glam del otoño | FOTOS

Este fin de semana el nombre de Karol G se posicionó dentro de las principales búsquedas en redes sociales tras un video viral en el que se hablaba de la supuesta muerte de la cantante y que rápidamente preocupó a los fans; aunque se trató de un rumor que revivieron algunos de sus seguidores, las alarmas se encendieron en el mundo del espectáculo. La buena noticia es que la intérprete de "TQG" se encuentra en perfectas condiciones y disfrutando de un lujoso viaje a París, Francia, desde donde tuvo una cita "romántica" con un misterioso hombre.

Luego de los rumores que señalaban su supuesto fallecimiento, la cantante sorprendió este fin de semana a sus seguidores de Instagram con un carrete de fotos en el que presumió su belleza en un look de lo más glam, digno de la capital de la moda -donde por cierto se lleva a cabo la Fashion Week-. Asimismo, presumió una postal en la que se aprecia la iluminada Torre Eiffel, gracias a las vistas de un exclusivo restaurante en el que no estuvo sola.

La bichota conquista la red con su look de impacto. (Foto: IG @karolg)

Karol G se luce chic con un entallado vestido metálico, la tendencia de otoño 2023

Como adelantábamos, fue por medio de su cuenta oficial de Instagram donde la también modelo colombiana compartió las imágenes en las que presumió un imponente look que además de ser el más glamuroso, recupera la tendencia preferida del otoño: el efecto metálico. Para la ocasión, Karol G llevó un bonito vestido cromado del que hay mucho que señalar, no por nada se puso en la mira mundial como la más icónica.

De acuerdo con la intérprete de "Tusa", para acaparar todos los reflectores hay que apostar por un diseño que recupere el estilo lencero, aunque con un corte ajustado a la figura para así resaltar cada una de las curvas del cuerpo. Por otro lado, para mantener la elegancia, la famosa de 32 años se lució como la más chic del otoño con un escote cuadrado que aunque es el más elegante también resulta un poco revelador, en especial al acompañarse sólo de delgados y delicados tirantes.

Asimismo, para sus fans no pasó inadvertido que apostó por un diseño entallado a la figura, una de las tendencias preferidas de las famosas y con las que se resaltan los atributos. En cuanto al resto de la confección de la prenda, también sorprendió una falda larga que sólo deja los pies a la vista, un truco que sin duda es la opción para alargar el cuerpo entero sin tener que recurrir a los tacones.

Karol G presumió un escote de impacto. (Foto: IG @karolg)

Su melena rubia y rosada le diñó el toque final al atuendo. (Foto: IG @karolg)

Sin embargo, lo anterior no fue el caso de Karol G, quien para completar su outfit más glam para conquistar París, añadió unas sandalias de punta cuadrada y tacón de cuña para lucir un look monocromático, pues el calzado también brilla por sí solo gracias a un efecto metálico que se logra con en color plateado y bajo un estilo de espejo. De esta manera se consiguió la dupla perfecta para causar revuelo en la red, pues sus comentarios de Instagram solo muestran elogios a la cantante.

FOTO: Captan a Karol G con un "misterioso" hombre en una cita en París

Tal y como te adelantábamos, su look más trendy y elegante para iniciar el otoño no fue fortuito, ya que Karol G lo eligió específicamente para salir a una cita "romántica" que no dudó en presumir con sus fans; sin embargo y contrario a lo que se pudiera pensar, no es la señal de un romance en puerta. Por el contrario, la cantante abrió su corazón para dejar ver a uno de los hombres más importantes en su vida.

La cita ocurrió en un restaurante con vista a la Torre Eiffel. (Foto: IG @karolg)

"Las noches siempre son bonitas en Paris pero hoy mi Cita era mi papá", fue el mensaje que Karol G escribió en su perfil de Instagram para acompañar su carrete de fotos en las que no sólo se lució como la celebridad más chic del momento, sino que también presumió una foto disfrutando de una cena con su papá, Guillermo Giraldo, con quien posó en el restaurante.

Como era de esperarse, sus fans dejaron todo tipo de comentarios para celebrar esta cita y además llenar de halagos a Karol G por mostrarse auténtica y preciosa. "Me explican lo bella", escribió la influencer mexicana Gomita; mientras que el papá de la cantante añadió: "siempre firme mi bebé"; por su parte, los fans dejaron elogios como "hermosa", "una reina" y "demasiado bella".

Karol G junto a su papá. (Foto: IG @karolg)

