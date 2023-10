Jennifer López presume su look más sexy y elegante con vestido floreado de escote profundo

En el inicio de esta temporada muchos de los diseños de ropa que se han apoderado de los aparadores se centran en los colores más sobrios como el negro, el café y el beige, tonalidades que si bien le sientan bien a todos los tonos de piel, se vuelven un poco monótonas cuando llega el momento de crear un guardarropa acorde para el otoño, por lo cual, exclusivas firmas de moda le han apostado a combinaciones más glamurosas, tales como el blanco con rosa, misma que Jennifer López llevó por lo alto en la última sesión de fotografías que compartió mediante su cuenta oficial de Instagram.

Fue en esta red social que la también cantante se dejó ver con un impresionante vestido que, además de acentuar su cintura al máximo, la hizo consolidarse como la más chic del otoño, ya que cuenta con un corte bastante vanguardista, así como un estampado que es ideal para llamar la atención sin necesidad de incluir en el look final demasiados accesorios.

Esta no es la primera vez que Jennifer López se deja ver con un impresionante vestido / IG: @jlo

Jennifer López se enfunda en vestido floreado

De hecho, a pesar de que el outfit en general de JLo no puede ser considerado propiamente como minimalista, sí que llama la atención el hecho de que, sin llevar joyas o accesorios en demasía, quien fuera la protagonista de la película biográfica de Selena Quintanilla logra apoderarse de la elegancia de una manera sutil y bastante estética.

Por lo cual, no es de extrañarse que el único complemento del vestido floral de Jennifer López sea una bolsa en tono fiusha brillante, la cual hace juego con las flores que tiene plasmadas su vestido y que, a la vez, combina con el calzado seleccionado por la intérprete de éxitos musicales como "On the floor" y "Dance Again".

Este vestido es ideal para llamar la atención de una manera sensual y llamativa / IG: @jlo

JLo se confirma como la reina de los vestidos escotados

Sin embargo, no queda duda que el detalle que más salta a la vista del exquisito vestido de Jennifer López es su escote pronunciado, el cual, al no acompañarse con ningún tipo de collar, ayuda a estilizar esta zona del cuerpo de la actriz, quien a su vez decidió llevar el cabello recogido, algo que le dio un aire más sensual a su look en general.

En vista de que el vestido se centra en colores brillantes, es natural que JLo haya optado por incluir un poco de obscuridad en sus ojos, para lo cual utilizó unas sombras grises de su propia marca de maquillaje para dar profundidad a su make up, el cual también ayudó a que la atención se dirigiera hacia su carnosa y rosada boca.

Los vestidos escotados pueden ayudarte a estilizar al máximo tu figura / IG: @jlo

En caso de que tengas agendado un evento de gala para este octubre 2023, siempre puedes inspirarte en este atuendo de JLo, el cual, ayuda a apretar la zona del abdomen, algo que puedes ocupar para disimular un poco tu barriguita, pues, en conjunto con la caída de la falda, tu figura en general se verá más alargada.

SIGUE LEYENDO

Escotes pronunciados: 5 claves para llevarlos como una reina del estilo en esta temporada

Maya Nazor en pegado corsé de escote profundo paraliza la temporada | FOTOS