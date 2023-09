Escotes pronunciados: 5 claves para llevarlos como una reina del estilo en esta temporada

Hay muchas prendas de ropa que pueden hacerte sentir glamurosa, tales como los vestidos, una pieza infalible en el guardarropa de cualquier mujer que puede ayudarte a verte super estilizada sin necesidad de recurrir a muchos accesorios, algo que lo convierte en la prenda favorita de las celebridades, quienes en el último año han hecho un uso exquisito de los escotes pronunciados, los cuales son el complemento perfecto para un look de impacto, sin embargo, si no tomas en cuenta ciertos consejos al momento de portarlos, pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza, por ello en esta ocasión hablaremos de algunos tips que debes tomar en cuenta al momento de llevar vestidos con escotes profundos.

Ropa interior perfecta para los escotes profundos

Para empezar, la clave para convertirte en una reina del estilo al utilizar este tipo de prendas de ropa es elegir una ropa interior adecuada que, no sólo sea discreta, sino que brinde soporte y sea confortable, para lo cual se recomienda el uso de pezoneras y/o cinta adhesiva que te permita cubrir esta área sin deslucir el diseño de tu atuendo.

El mejor aliado de los escotes es la cinta adherible y las pezoneras / IG: kristalsilva_

Toma en cuenta que no hay nada más incómodo que estarte acomodando continuamente una pieza de ropa, especialmente si esta está por debajo de tu prenda principal, por lo cual, lo mejor es que te despidas de los tradicionales sostenes. Además, también es necesario que evites los brasieres para impedir que los tirantes se cuelen por las aberturas de tu vestido y terminen provocando que este se desluzca y parezca que eres una persona descuidada.

Si vas a llevar escote profundo, olvídate de los collares ostentosos

Otra cosa que debes de tomar en cuenta cuando llevas un escote profundo es que lo que buscas es que el detalle protagonista de tu look sea justamente el escote, por lo cual no hay que opacarlo con grandes o aparatosos collares que se roben la atención y hagan que tu vestido pase a segundo término. Lo mejor es optar por no llevar collares, o en su defecto, elegir una joyería sencilla que se logre camuflajear con tu piel, siendo el plata y el golden rose, alternativas chic de color para tus collares.

Este es el look con el que Belinda comprueba que tus mejores amigos son los collares sencillos / IG: belindapop

Además, si optas por no llevar collares cuando usas un escote pronunciado vas a tener la ventaja de las ilusiones ópticas, ya que, este tipo de corte permite que tu cuello se vea más largo y estilizado, algo que puede ser especialmente benéfico para las mujeres petite.

Usa accesorios minimalistas para lucir al máximo tu escote

El hecho de que la sencillez sea la mejor amiga de los vestidos con escote profundo no significa que los accesorios están vetados de tu atuendo. De hecho, bien utilizados, es posible incluir en tu look algunos detalles como cinturones e incluso cadenas que sirvan como un complemento aesthetic.

Así puedes incluir los accesorios de una manera discreta en tu atuendo / IG: eizagonzalez

¿Vestidos holgados o entallados?

Esta es una de las preguntas más frecuentes entre las mujeres que usan escotes, pues, aunque se ven preciosos los diseños entallados, estos tienden a tornarse demasiado sensuales para las mujeres penosas que tienen un busto prominente, ya que esto enmarca en demasía sus curvas.

Por lo cual, antes de decidir qué tipo de vestido es el perfecto para ti, es importante que tomes en cuenta cuál es el tamaño de tu busto y cómo te sientes cómoda con la ropa, pues, aunque en general se recomienden los vestidos entallados para las mujeres con un busto pequeño o mediano, esto no impide que aquellas con copa C o D puedan hacer uso de este corte, el cual pueden reemplazar por los diseños que cuentan con un corte holgado en la parte superior para "disfrazar" sus curvas.

Si tienes el busto pequeño, entonces aprópiate de los vestidos entallados / IG: vanessaclaudio

Si llevas un escote profundo, entonces no le apuestes a los vestidos cortos

Por último, toma en cuenta la regla de oro, si vas a ir muy descubierta de arriba, entonces es mejor que no seas muy osada con el corto de tu falda o vestido y viceversa. De ahí que este tipo de escotes queden perfectos para los vestidos de gala o aquellos que son formales y llegan debajo de la rodilla, algo que garantiza un 10 en cuanto estilo y elegancia.

Los vestidos de gala son la opción perfecta para lucir este tipo de escotes / IG: salmahayek

