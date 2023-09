África Zavala: 3 atuendos muy chic que puedes usar para resaltar la figura durante el otoño

África Zavala es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, quien además de ser reconocida por participar en grandes proyectos como "El Señor de los Cielos" y "Corona de Lágrimas" es considerada una belleza latina que siempre sabe cómo sumarse a las tendencias de moda, por lo cual no es extraño que comparta algunos de sus atuendos más glamurosos en redes sociales, donde, si bien suelen pulular sus looks primaverales, también figuran algunos looks que son perfectos para el otoño.

El primero de ellos consiste en un vestido largo con botones al frente y manga larga, el cual cuenta con un escote en "V" y el clásico estampado de las camisas de leñador, mismo que si bien suele popularizarse en esta temporada del año, puede tornarse demasiado tomboy para las chicas más fashionistas.

Esta es una manera innovadora de darle otro estilo al clásico tartán / IG: @afri_zavala

Por lo cual, esta es una alternativa interesante para aquellas que buscan presumir por lo alto sus curvas sin dejar de delinear su silueta, algo que puede lograrse sin la necesidad de utilizar ropa super entallada o descubierta, siendo una idea de outfit original que muchos van a admirar.

Looks otoñales aesthetic

Y si quieres un look que puedas conseguir con las prendas que ya figuran en tu guardarropa, África Zavala también tiene una alternativa para ti, la cual consiste en llevar las clásicas chamarras de cuero con una blusa sencilla de tirantes que permita que tu busto resalte y tu cintura salte a la vista. En la parte inferior puedes sumar un short o un pantalón de mezclilla, algo que terminará por darle un toque aesthetic a tu imagen.

Nada como utilizar el marrón en el otoño / IG: @afri_zavala

Recuerda que los accesorios pueden hacer la diferencia, así que con el objetivo de seguir con la gama de colores propia del otoño, lo mejor será que te inclines por joyería en tono cobre, ya que esto hará juego con tu chamarra de vinipiel café, dándole un toque elegante a tu look perfecto para dar un paseo.

Y si lo que quieres es un atuendo que te permita robarte las miradas en cualquier evento de gala, entonces lo que tienes que hacer es seguir el ejemplo de África Zavala y enfundarte en un vestido total black que retome el detalle de las aberturas de una manera original, pues en vez de llevarlas a la altura de las piernas o en la espalda, puedes intentar probarte diseños que dejen al descubierto tu vientre plano.

Así puedes coronarte como la reina del total black / IG: @afri_zavala

SIGUE LEYENDO:

Otoño 2023: 5 atuendos en color vino para coronarte como la reina de la estación

Aislinn Derbez se suma a la tendencia de la lencería a la vista de la forma más sexy y elegante