Maya Nazor en pegado corsé de escote profundo paraliza la temporada | FOTOS

Maya Nazor es un ícono de moda IG/nazormaya

Maya Nazor se coloca como una de las influencer mejores vestidas y siempre marcando tendencia, la joven de 24 años diariamente sube a su cuenta oficial en Instagram en donde la siguen más de 6 millones de personas alguna fotografía con el atuendo que lleva puesto y todas son prendas en tendencia y de moda.

Tal y como lo hizo recientemente al dejar al descubierto uno de los corsé con el que no solo moldea su cintura, sino también se delata cono una creadora de contenido de moda, pues se sabe que es una prenda que estará en tendencia lo que resta del 2023, además Maya Nazor utilizó ropa en colores neutros que van bien con todo.

Como complemento a su atuendo la rubia llevó leggins en color negro y unos botines de plataforma en el mismo tono, que hicieron de su look una paleta monocromática con la que además estilizar su silueta, también creó un ambiente de minimalismo y dio a conocer su buen gusto para vestir, tal y como lo ha hecho en repetidos momentos con su estilo romántico y sofisticado.

La celebridad de redes sociales muestra gran parte de su vida en los canales oficiales de comunicación, pero algo que no ha dado a conocer es el rostro de su bebé Luka, esto genera entre sus seguidores y los internautas alta curiosidad o especulaciones, mismas con las que Maya Nazor tiene que lidiar.

“Yo si no subo a mi hijo es por su privacidad, por su seguridad y precisamente por gente que hay que se mete con menores de edad, que hay gente enferma, hay gente que le hace cosas espantosas a los niños, que se imagina cosas espantosas con los niños, pues a mi hijo yo lo voy a proteger, soy su mamá, le guste a la gente o no, no me importa”, dijo Maya Nazor al ser cuestionada sobre la razón por la que no da a conocer la cara de su bebé.