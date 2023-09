Maya Nazor presume con coqueto baile la impactante figura que tenía “antes de ser mamá”

Durante las últimas horas el nombre de Maya Nazor ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que la bella influencer y modelo difundió un video en el que presumió la espectacular figura que tenía “antes de ser mamá”, por lo que, como era de esperarse, las impactantes imágenes causaron un gran revuelo entre sus fans, quienes sin pensarlo se volcaron en halagos para la expareja de Santa Fe Klan.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Maya Nazor realizó la publicación en cuestión, la cual consistió en un breve video en el que apareció realizando un coqueto baile al ritmo de una canción de Reggaetón, además, estaba usando un diminuto y entallado vestido rosa que remarcó todas y cada una de las curvas de su estilizada figura y fue precisamente para esto que la también empresaria difundió dicho clip pues quiso presumir la impactante figura que tenía antes de convertirse en madre del pequeño Luka, quien es producto de su relación con Santa Fe Klan.

“Antes de ser mama”, fue el texto que escribió Maya Nazor para acompañar su video, el cual, fue replicado por sus fans en otras plataformas y en páginas dedicadas a seguir su carrera y admirar su belleza y como era de esperarse, las imágenes causaron un gran revuelo y le llovieron halagos a la bella influencer de 24 años de edad.

“Estás hermosa, pero ahora estás mejor”, “Chulada de mujer”, “Qué figura”, “Siempre tan linda”, “Un auténtico bombón”; “Cada día más guapa” y “Simplemente espectacular” fueron algunos de los elogios que se llevó Maya Nazor, quien se convirtió en madre en junio de 2022.

Así se veía Maya Nazor antes de su embarazo. Foto: IG: nazormaya

Así es como Maya Nazor logró conservar su figura tras convertirse en madre

Luego de haber dado a luz, Maya Nazor compartió en redes sociales todo el proceso de su recuperación, el cual consistió en el uso de múltiples fajas, además, se sometió a distintos masajes especializados que la ayudaron a recuperar la firmeza de su piel, además, en cuanto tuvo la autorización médica retomó su actividad física y todo esto en adición a una estricta alimentación.

Cabe mencionar que, Maya Nazor no ha revelado si se sometió a cirugías estéticas antes de convertirse en madre, sin embargo, hace apenas unos cuantos meses compartió de forma abierta que pasó por el quirófano para aumentarse un par de tallas en el busto, además, aprovechó para hacerse una liposucción en brazos y de paso se retiró algunos lunares que no le gustaban, no obstante, aseguró no haberse tocado el abdomen ni los glúteos.

Así se ve Maya Nazor actualmente. Foto: IG: nazormaya

Tras las referidas cirugías, Maya Nazor intensificó su actividad dentro del modelaje, incluso, apareció en la portada de “Playboy” y este hecho le permitió reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la industria del espectáculo en la actualidad.

SIGUE LEYENDO:

Salma Hayek seduce en Instagram con el vestido Gucci más elegante de la temporada

Adriana Fonseca paraliza la red con el traje de baño ideal para después de los 40 años