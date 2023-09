Maya Nazor se va con todo para quienes le dicen que se avergüenza de su hijo Luka: VIDEO

Maya Nazor es una de las influencer con más reconocimiento en redes sociales, sus números en Internet alcanzan millones, es por lo que en repetidas ocasiones realiza videos en vivo para platicar con la audiencia que siempre apoya su trabajo como modelo, más allá de las polémicas en las que se ha visto envuelta en su vida privada.

Una de las cosas que recientemente le cuestionaron a la celebridad es la razón por la que no muestra la identidad de su hijo Luka, un pequeño bebé que recientemente cumplió un año de vida y el cual comparte la paternidad con su expareja sentimental Santa Fe Klan, el rapero famoso con quien tuvo una bella historia de amor hace un par de años.

Uno de los usuarios en las transmisiones en vivo preguntó a Maya sobre si le daba “vergüenza” su hijo, a lo que la modelo no soporto otras ofensas que lanzó el internauta y contestó de una forma que nunca había pasado, pues ella siempre trata de ser respetuosa con todas las personas, fue lo que puntualizó en la grabación.

“Mira te voy a bloquear, pero antes quiero que sepas que vayas y mejor no te digo nada, bloqueada por pende.., gracias a los que me defienden y me dice cosas bonitas, mucha gente habla por hablar y normalmente me da igual, una cosa es hablar por hablar y otra cosa es meterse con tus hijos y decir algo que no es”, fue lo primero que dejó claro Maya Nazor.