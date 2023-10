Horacio Pancheri dice que lo hackearon, que él no llamó fea a Samadhi Zendejas en Instagram

Desde hace un par de horas, la plataforma de Instagram ha sido cuna de una gran polémica debido a que por medio de un mensaje privado, el actor argentino Horacio Pancheri llamó "fea" a Samadhi Zendejas, todo se destapó cuando la actriz de 28 años compartió una captura de pantalla en donde mostraba la frase escrita por el también modelo y aseguró que a pesar de que ese mensaje no iba dirigido hacia ella, esas palabras pueden causar mucho daño a las mujeres que las escuchan, por lo que invitó a sus seguidoras a no hacer caso de quien les hable de esa manera y evitar dirigirse a otras personas con ese tipo de insultos.

Las críticas en contra de Pancheri no se hicieron esperar, e incluso actrices como Thali García se posicionaron a favor de Samadhi, quien después de su contundente mensaje no ha dado más declaraciones al respecto. Por otra parte, las y los seguidores de la actriz han inundado las redes sociales del actor argentino cuestionando su respeto hacia las mujeres y afirmando que varias de sus exparejas lo han tachado de "tóxico y vividor" y después de algunas horas de dimes y diretes, Pancheri afirmó que no tenía acceso a su cuenta de Instagram, por lo que él no había escrito aquel desagradable mensaje.

La actriz afirmó en su historia de Instagram que este insulto puede causar mucha inseguridad en las mujeres.

Fotografía: Instagram/@samadhiza

Horacio Pancheri afirma que su cuenta de Instagram fue hackeada

A través de un comunicado compartido en X (antes Twitter) y dirigido a Samadhi, Pancheri explicó que el mensaje enviado a ella no fue escrito por él ya que su cuenta fue hackeada y no tiene manera de acceder a ella. De la misma forma afirmó que él sería incapaz de expresarse así de alguna mujer y que quienes lo conocen saben que él no está a favor de ningún discurso de odio, por lo que es imposible que haya sido el autor del mensaje.

A pesar de que el actor recalcó su apoyo y admiración a la carrera de Samadhi, quienes se encontraron con este comunicado no creyeron sus palabras y continuaron cuestionando su veracidad ya que, en medio de la polémica, resultaría muy conveniente que su cuenta haya sido hackeada y aunque el actor no ha dado más declaraciones al respecto, hasta el momento, la lluvia de críticas en su contra sigue y muchos usuarios piden sinceridad de su parte comparándolo con Tiziano Ferro, quien hace algunos años insultó a las mujeres mexicanas. Algunos de los comentarios han sido:

El actor afirmó que su cuenta de Instagram había sido hackeada.

Fotografía: Instagram/@samadhiza/@horaciopancheri

"comunicado tan falso como tus actuaciones. era mejor pedir disculpas." (@dimefierro)

"Jajajaja pues ya no puede entrar al Instagram por los reportes a la misma jaja y hackeado de donde ???? Si hace 21 horas todavía posteo una historia jajajaja" (@Yizzlo)

"Un recurso muy bajo el de me hackearon, una disculpa pública hubiese sido más honesto Pancheri" (@chyntu)

"¡Por Dios! Pensé que al menos iba a tener los pantalones de pedir una disculpa, que fácil es decir que te hackearon la cuenta justo en este momento. Al menos sepan disculparse." (@VickieCaballero)

"Ni tú te la crees. En verdad qué pena porque parece algo habitual en ti ser muy irrespetuoso hacia las mujeres mexicanas. Revísate o mejor ya no vivas aquí. Siempre nos ven de menos los extranjeros pero bien que vienen a México buscar chamba. Humildad" (@ValeWolf)

La actriz de 28 años no ha dado más declaraciones al respecto.

Fotografía: Instagram/@samadhiza

Hasta el momento, Pancheri no ha dado más declaraciones al respecto a pesar de que muchos usuarios afirman que horas antes había subido algunas historias y a pesar de que no habían pasado las 24 horas desde que las compartió, estas ya no se encuentran en su perfil; por su parte, Samadhi tampoco ha dicho más del tema, pero cada vez son más actrices quienes se unen para defenderla.

